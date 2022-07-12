Galatasaray, Idrissa Gueye için beklemede

Paris Saint Germain’den ayrılması beklenen Senegalli futbolcu Idrissa Gueye için Galatasaray yönetimi beklemeye geçti.

Geçen sezon orta saha kurgusu çok eleştirilen Galatasaray’da hedef tartışılmayacak bir ikinci bölge oluşturmak.

Yönetim, Paris Saint Germain’in kadroda düşünmediği Idrissa Gueye’nin durumunu yakından takip ediyor.

Fransız ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi kalan 32 yaşındaki futbolcunun bonservisini eline alması gündemde.

Galatasaray uygun şartların oluşması halinde Idrissa Gueye’ye resmi teklifini yapacak.

Sarı-kırmızılılar, bir diğer aday William Carvalho için de beklemede. Kısa süre içerisinde Real Betis ile bir görüşme gerçekleşmesi ve transferin kaderinin netleşmesi bekleniyor.

Galatasaray, son olarak Porto’dan Sergio Oliveira’yı 3 milyon Euro bedel karşılığında kadrosuna katmıştı.