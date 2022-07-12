ABD yargısından kadın ve çocuk 9 kişinin öldürüldüğü katliam hakkında karar

Ölenlerin aileleri, Kasım 2019’da yapılan katliamdan dolayı Juarez kartelini suçlayarak Meksika’daki uyuşturucu çetesine dava açmıştı. Kartelin açık eleştirilere ve protesto eylemlerine katlanamayarak bu eylemi gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Juarez karteli üyelerinin yüzlerce el ateş açtığı taşıma araçları, daha sonra yakılmıştı. Meksikalı yetkililer 2020’de yaptıkları açıklamada, saldırının elebaşının da aralarında bulunduğu 17 kişinin tutuklandığını bildirmişti.

Katledilen 9 ABD vatandaşının yakınları arasında, iki acılı eş de bulunuyor. Avukatları, Kuzey Dakota’da petrol endüstrisinde çalışan pek çok aile üyesi olduğunu ve bu kişilerin Meksika’nın ABD sınırındaki Sonora eyaletine sık sık gidip geldiğini söyledi.

Ölenlerden birinin eşi olan David Langford, “Kuzey Dakota’daki Birleşik Devletler mahkemelerinden birine gidip ailemize dayatılan travmanın görülüp adaletin biraz da olsa tecelli etmesini istedik ve bunu aldık” dedi.

Olayın, Meksika’nın uyuşturucuyla mücadele tarihindeki en vahşi olaylardan biri olarak görüldüğünü belirten haber sitesi Vice, ilk kez bir uyuşturucu kartelinin adının “sanık” olarak geçip yargılandığını bildirdi.