ABD yargısından kadın ve çocuk 9 kişinin öldürüldüğü katliam hakkında karar
"Juarez karteli Mormonlara 4,6 milyar dolar ödeyecek"
ABD’nin Kuzey Dakota eyaletinde görülen sıra dışı davada federal yargıç kararını perşembe günü açıkladı. Kadın ve çocuklardan oluşan 9 kişilik bir topluluğun ölümünden dolayı suçlu bulunan bir uyuşturucu kartelinin ailelere 1,5 milyar tazminat ödemesine karar verildi.
Ülke çapında geçerli Terörizm Karşıtı Yasa uyarınca bu ceza doğrudan üçe katlanarak 4,6 milyar doları buluyor.
ABD hükümeti “terör örgütü” olarak tanımladığı grupların malvarlıklarını dondurabilse de Hazine Bakanlığı’nın Meksika’daki Juarez karteline ya da katliamdan sorumlu alt grubu La Linea’ya bağlı herhangi bir varlığı kontrol edip etmediği net değil. Örgütün herhangi bir temsilcisi de davada görülmedi.
Ölenlerin aileleri, Kasım 2019’da yapılan katliamdan dolayı Juarez kartelini suçlayarak Meksika’daki uyuşturucu çetesine dava açmıştı. Kartelin açık eleştirilere ve protesto eylemlerine katlanamayarak bu eylemi gerçekleştirdiği belirtilmişti.
Juarez karteli üyelerinin yüzlerce el ateş açtığı taşıma araçları, daha sonra yakılmıştı. Meksikalı yetkililer 2020’de yaptıkları açıklamada, saldırının elebaşının da aralarında bulunduğu 17 kişinin tutuklandığını bildirmişti.
Katledilen 9 ABD vatandaşının yakınları arasında, iki acılı eş de bulunuyor. Avukatları, Kuzey Dakota’da petrol endüstrisinde çalışan pek çok aile üyesi olduğunu ve bu kişilerin Meksika’nın ABD sınırındaki Sonora eyaletine sık sık gidip geldiğini söyledi.
Ölenlerden birinin eşi olan David Langford, “Kuzey Dakota’daki Birleşik Devletler mahkemelerinden birine gidip ailemize dayatılan travmanın görülüp adaletin biraz da olsa tecelli etmesini istedik ve bunu aldık” dedi.
Olayın, Meksika’nın uyuşturucuyla mücadele tarihindeki en vahşi olaylardan biri olarak görüldüğünü belirten haber sitesi Vice, ilk kez bir uyuşturucu kartelinin adının “sanık” olarak geçip yargılandığını bildirdi.
Öldürülenler yaklaşık 100 yıl önce Mormon tarikatından çıkıp Meksika’ya taşınan çok eşli bir topluluktandı.
4 Kasım 2019’da Sonora kırsalında üç farklı otomobille dolaşan 29 yaşındaki Christina Langford Johnson, Dawna Langford (43) ve Rhonita Miller (30) ile yanlarındaki 14 çocuk, La Linea mensupları olduğu tahmin edilen kişilerle karşılaşmıştı.
Silahlı saldırıda kadınlarla birlikte 8 aylık ikizler, iki yaşındaki bir ufak çocuk ve yaşları 10 ila 12 arasındaki 3 çocuk ölmüştü. Hayatını kaybedenlerden bazılarının otomobilin içinde yakılarak öldürüldüğü belirlenmişti.
Kurtulan 8 çocuktan beşi vurulsa da dondurucu soğukta hepsi hayatta kalmayı başarmıştı.
Davanın şubat ayında görülen 4 günlük duruşmasında uzmanlığından faydalanılan Dr. Sebastian Schubl, katliamın 45 dakikayla bir saat arasında sürdüğünü tahmin ederek şu ifadeleri kullanmıştı:
Kardeşlerinin, aile üyelerinin yanarak öldüğünü görmek, herhangi bir kişinin deneyimleyebileceği en korkunç olay olmalı.
Independent Türkçe, Vice, AP