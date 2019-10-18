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Barcelona-Real Madrid maçı güvenlik endişeleri nedeniyle 18 Aralık’a ertelendi

18 Ekim 2019
Barcelona-Real Madrid maçından bir kare

İspanya Birinci Futbol Ligi’nde (La Liga) Barcelona ile Real Madrid arasında 26 Ekim’de oynanacak maç, güvenlik endişeleri nedeniyle 18 Aralık’a ertelendi.

La Liga yönetimi, Barcelona’da oynanacak maçın aynı tarihte Madrid’de oynanmasını istemiş ancak iki kulüp de bunu kabul etmemişti.

23 Ekim’de Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Slavia Prag’la oynayacaklarını hatırlatan Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, bu nedenle 3 gün sonra El Clasico’yu Madrid’de oynamak istemediklerini söylemişti.

La Liga yönetimi ise talebine gerekçe olarak, maç günü Barcelona’da yeni protesto gösterileri düzenlenmesinin beklenmesini göstermişti.

Barcelona’da gösteriler 5 gündür sürüyor

İspanya Yüksek Mahkemesi, Pazartesi günü 1 Ekim 2017’de Katalonya’da merkezi hükümetin yasal saymadığı bağımsızlık referandumunu düzenleyen 9 Katalan lidere 9 ile 13 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

“Halkı isyana teşvik” suçlamasıyla yargılanıp hüküm giden Katalan liderlere verilen ceza, 5 gündür Barcelona’da protesto ediliyor.

Göstericiler zaman zaman polisle çatışıyor.

Katalonya geneline yayılan gösterilerde şu ana kadar en az 96 kişi yaralandı.

Barcelona’da bugünkü düzenlenen yürüyüşte Katalan bayrakları açıldı, “siyasi mahkumlar için özgürlük” sloganları atıldı.

Katalonya’da 2 yıl önce yapılan referanduma katılım oranı yüzde 43 olmuş, oy verenlerin yaklaşık yüzde 90’ı bağımsızlığa destek vermişti.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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