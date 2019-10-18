Dünya

Kiliseden camilere çağrı: Allah’ı savaşa karıştırmayın

18 Ekim 2019

Alman Katolik kiliselerinin çatı kuruluşu, Diyanet’in talimatıyla Almanya’daki camilerde Fetih suresi okutulmasını eleştirdi. Piskoposlar, “Biz Hristiyanlar tarihimizdeki acı deneyimlerden ders çıkardık” dedi.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Almanya’daki Katolik kiliselerinin çatı kuruluşu, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği operasyona destek için camilerde okutulan hutbelerle ilgili açıklama yaptı.

Alman Piskoposlar Konferansı Dinlerarası Diyalog Alt Komisyonu Başkanı olan Georg Bätzing, Diyanet’in talimatıyla Almanya’daki camilerde de Türk ordusunun Suriye’de zafer kazanması için dua edilmesini eleştirdi.

Bätzing Almanya’da operasyonun ardından Kürtler ve Türkler arasında artan gerginlik ve olaylar nedeniyle tarafları ılımlı olmaya davet etti.

“Zafer duaları bu çatışmaya dini bir patlama gücü yüklüyor. Dinin vermemesi gereken bir meşruluk kazandırıyor” dedi.

‘İSLAM, İNSANLARI SAVAŞA CESARETLENDİRMEK İÇİN KÖTÜYE KULLANILMAMALI’

Psikopos Bätzing, “İnananları tarafından barış dini olarak ilan edilen İslam, insanları savaşa cesaretlendirmek için kötüye kullanılmamalı” diyerek Almanya’daki Müslüman derneklerindeki yetkililerin ‘camilerinin nifak değil barış ve uzlaşı mekanı olması’ konusunda sorumlu olduğunu kaydetti.

Piskopos, “Almanya ve dünyanın diğer bölgelerindeki Hristiyanların, tarihteki korkunç dönemlerde çok acı deneyimler yaşadığını ve tam da bu nedenle silahlı çatışmaların Tanrı’ya mal edilmemesi gerektiğine inandıklarını” belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Suriye operasyonunda yaşamını yitiren bir askerin ailesini ziyaret ettiği sırada operasyonun başarıya ulaşması için camilerde sabah namazlarında Fetih Suresi okuttuklarını açıklamıştı.

 

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