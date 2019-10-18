Macron: Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye karar verdik
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile birlikte gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye karar verdiklerini söyledi.
Macron, Ortadoğu’nun Avrupa için stratejik önem taşıdığını vurguladı ve “Burada otonom bir askeri kapasite oluşturmalıyız. Avrupa daha fazla Ortadoğu’daki küçük ortak olamaz” dedi.
“Herkes gibi ABD’nin Suriye’deki askerlerini çekeceğini ben de bir tweet ile öğrendim” diyen Macron şu ifadeleri kullandı:
“Üç Avrupalı ülke ile Türkiye’nin buluşması ve koordine olması önemli. Türkiye’nin nereye gittiğini ve onu makul bir konuma nasıl geri getireceğimizi görmemiz gerekiyor, bu onun iç güvenliğini dayanışma ile ayrıntılandırmayı mümkün kılacak”