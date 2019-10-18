Macron: Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye karar verdik

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Macron, üç liderin Erdoğan ile Barış Pınarı Harekatı hakkında görüşme yapmayı planladıklarını belirtti ve ‘Erdoğan ile Aralık ayında Londra’da gerçekleşecek NATO zirvesinde görüşebileceğini’ söyledi.Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği operasyonu ‘delilik’ olarak nitelendiren Macron, eğer IŞİD yeniden canlanırsa bundan Türkiye’nin sorumlu olduğunu belirtti.

Macron, Ortadoğu’nun Avrupa için stratejik önem taşıdığını vurguladı ve “Burada otonom bir askeri kapasite oluşturmalıyız. Avrupa daha fazla Ortadoğu’daki küçük ortak olamaz” dedi.

“Herkes gibi ABD’nin Suriye’deki askerlerini çekeceğini ben de bir tweet ile öğrendim” diyen Macron şu ifadeleri kullandı:

“Üç Avrupalı ülke ile Türkiye’nin buluşması ve koordine olması önemli. Türkiye’nin nereye gittiğini ve onu makul bir konuma nasıl geri getireceğimizi görmemiz gerekiyor, bu onun iç güvenliğini dayanışma ile ayrıntılandırmayı mümkün kılacak”