Baraka Tiyatro ekibi’nden ev yapımı skeç

Baraka Kültür Merkezi’nin tiyatro ekibi, korona günlerine özel ev yapımı bir skeç hazırlayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. “Varsa Bir Durum Yapalım Açık Oturum” isimli komedi türündeki skeçte içinde bulunduğumuz trajik döneme biraz olsun mizah katmak amaçlanıyor. Oyunda, bilim adına safsata üretenler, insanların psikolojik zafiyetlerinden yararlanan sahtekarlar, hükümetin yanlış politikaları, hayır severlik adı altında kendini aklamaya çalışan karanlık tipler ve toplumdan kopuk sanatçılar eleştiriliyor.
Nazen Şansal’ın senaryosunu yazdığı skeç Erkal Tülek tarafından montajlanarak yayına hazırlandı.
Oyuncular ise;
Sunucu Yıldız Özarsız – Merin Olgun
Prof. Dr. Arif Çokbilir – Sezgin Keser
Yaşam Koçu Hayati Fos – Halide Erkıvanç
Ekonomist Gözde Dolar – Şifa Alçıcıoğlu
Sıradan Vatandaş Hakkı Yenen – Fatoş Muhtaroğlu
Hükümet Temsilcisi Fikri Değişgen – Feray Karahüseyin
Sanatçı Bala Pekala – Bala Kabakçı
Hayırsever İş İnsanı Yaman Dolan – Onur Bütüner
Skeç, Baraka Kültür Merkezi Facebook sayfasından ve YouTube kanalından izlenebilir.