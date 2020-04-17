İstanbul Boğazı’ndan Corona geçti

İstanbul Boğazı’ndan ismi ‘Ocean Corona’ olan bir gemi geçti. Panama bandıralı gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri kılavuzluk etti. Görevliler geminin manidar isminin önünde hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmedi.
Panama bandıralı Ocean Corona gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını günlerinde manidar bir isme sahip olan bu gemiye kılavuzluk Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri kılavuzluk hizmeti verdi.
289 metre boyundaki gemiye çıkan özel kıyafetli görevliler, geminin adının yazdığı tabela önünde de hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu fotoğraflar, kurumun sosyal medya hesabında “Evde kal” notuyla paylaşıldı.