İstanbul Boğazı’ndan Corona geçti

İstanbul Boğazı’ndan ismi ‘Ocean Corona’ olan bir gemi geçti. Panama bandıralı gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri kılavuzluk etti. Görevliler geminin manidar isminin önünde hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmedi.