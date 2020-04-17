Avrupa Komisyonu test yöntemleri hakkında yönlendirici ilkeler yayınladı

Avrupa Komisyonu, bugün, koronavirüs kısıtlama önlemlerini kaldırmaya yönelik Yol Haritasının bir parçası olarak, koronavirüs test yöntemleri hakkında yönlendirici ilkeler kılavuzu sunuyor. İlkeler Kılavuzu, Üye Devletlerin, ulusal stratejileri bağlamında ve salgının farklı aşamalarında, kısıtlama önlemlerinin kademeli olarak kaldırılması da dahil olmak üzere test araçlarını etkili bir şekilde kullanmalarını desteklemeyi amaçlıyor. Komisyon ayrıca test performansını değerlendiren araçların yüksek kaliteli olduğundan emin olmak istiyor.

Sağlık ve Gıda Güvenliğinden sorumlu Komisyon Üyesi Stella Kyriakides, şunları söyledi: “Büyük ölçekli test yapma kapasitesi, koronavirüs salgınını tespit etmek ve yavaşlatmak için kilit önem taşıyor ve normal yaşam tarzımıza kademeli olarak geri dönüş için çok önemli bir ön koşuldur. Hepimiz için temel öncelik virüsle savaşmak ve vatandaşlarımızı virüsle temastan ve enfeksiyondan korumaktır ve bunu yapmak için virüsün nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bir aşının henüz bulunamamasına bağlı olarak, tehlikesiz ve güvenilir testler, vatandaşlarımız ve toplumlarımızda en fazla risk altında olan sağlık çalışanlarımızı korumak için elzemdir. Test araçları, koronavirüsten korunmak için alınan kısıtlayıcı önlemlerini kaldırmak için yol haritamızın temel taşlarıdır. “

Ortak Araştırma Merkezi’nden (JRC) ve İnovasyon, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten sorumlu Komisyon üyesi Mariya Gabriel, şöyle konuştu: “Şu anda koronavirüs testlerinin ve cihazlarının kalite güvencesi hakkındaki bilgileri analiz etmek için büyük bir uğraş veriyoruz. Sonuçlar, mevcut kalite ile testlerden beklenen iyi performans arasında bir uyumsuzluk olduğunu gösteriyor. Avrupa Komisyonu, bu nedenle, testlerin genel performansını iyileştirmeyi amaçlayan test performansı kriterleri geliştirdi. Kriterler, tüm Avrupa vatandaşlarına fayda sağlamanın ve mevcut krizden çıkış stratejisinin önemli bir parçasıdırlar. “

Zaman içinde elde edilen güvenilir veriler kısıtlama önlemlerini kaldırmak için büyük önem taşıyor. Bunu başarmak için, büyük ölçekli testler de dahil olmak üzere, koronavirüs salgınının yayılmasının yeterli şekilde takip edilmesi gerekiyor.

Komisyon, yayınladığı yönlendirici ilkelerde aşı üreten firmaları “son teknoloji ürünü” test kitleri üretmeye çağırıyor. Test ile ilgili bilim hala hızla gelişiyor olmasına rağmen, bu test kitleri tarafından sağlanan bilgiler halk sağlığı için alınan önemli kararlar bağlamında kullanıldığı göz önünde tutulduğunda bu yükümlülük önem taşıyor.

Mevcut durumdaki testlerin önemi ve salgının hızla yayılması göz önüne alındığında, Komisyon aynı zamanda koronavirüs testlerinin geçerliliğinin AB düzeyinde de denetlenmesi için kaynakların bir yerde toplanmasında ısrar ediyor. Test denetimini bir merkez altında toplamak ve sonuçları AB ve uluslararası düzeyde paylaşmak önem arz ediyor.

Mümkün olan en yüksek test kalitesini sağlamak, testlerin doğru şekilde kullanıldığından emin olmak ve test cihazı performansının değerlendirilmesini ve onaylanmasını daha da uyumlu hale getirmek için, Komisyon önümüzdeki haftalarda aşağıdaki eylemleri başlatmayı öneriyor:

ulusal stratejilerdeki ortak yaklaşımların değerlendirilmesi;

testlerin performansı hakkında bilgi paylaşımı;

bilgi alışverişini ve kontrol örneklerinin yönetimini ve dağıtımını kolaylaştırma için AB genelinde bir koronavirüs referans laboratuvarları ağı oluşturulması;

endüstri ve ulusal yetkili makamlarla ek diyalogun ardından performans değerlendirmesi ve uygunluk değerlendirmesi hakkında daha fazla yönlendirici kılavuz hazırlanması;

referans malzemeleri ve cihazların karşılaştırılması için ortak yöntemler gibi performans değerlendirilmesine olanak sağlayan araçların kullanılabilir olması;

Üye Devletlerin makamları arasında ve uluslararası işbirlikleri yoluyla sahte cihazlarla mücadele;

Takas Merkezi, rescEU ve ortak satın alma gibi AB araçları tarafından arz ve talebin koordinasyonu;

mevcut stokların ve laboratuvar ekipmanlarının en çok ihtiyaç duyulan yere odaklanarak adil bir şekilde dağıtımını sağlayarak Üye Devletler arasındaki dayanışma.

Kısa Bilgi

Mevcut durumda, AB mevzuatı testler için bir dizi koşul ortaya koyuyor. Bir testin üreticisi, testin güvenli olduğunu ve planlandığı şekilde performans gösterdiğini içeren bir teknik dosya hazırlamalıdır.

Şu anda iki test kategorisi bulunuyor:

virüsü tespit eden testler;

antikorları tespit eden testler; bu testler hastanın virüse maruz kaldığını ve dolayısıyla antikor üretip üretmediğini tespit eder.

Bir testin performans düzeyini değerlendirmek çok zor olabilir, çünkü bu değerlendirme için gerekli biyolojik malzemeler her zaman mevcut olmayabilir. Ayrıca, testleri karşılaştırmak için birleşik yol her zaman bulunmayabilir.