Bankalardan Covid-19 Yaklaşımı

Nakit akışları ve ödeme güçleri zayıflayan ve yeterli likidite sağlamakta sıkıntı yaşayan borçluların nakit akışlarının sürdürülebilirliği ve banka bilançolarının olumsuz etkilenmesinin önlenmesine yönelik olarak bankalarda mevcut canlı kredilerin yapılandırılması amacıyla “Covid-19 Yaklaşımı” ortaya konuldu.

KKTC Merkez Bankası – Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği ortak basın açıklaması şöyle:

Ortak Basın Duyurusu

Tüm dünyayı ektisi altına alan Covid-19 salgınının ülkemizde de hem toplum sağlığı hem de ekonomi üzerinde büyük etkisi olmuştur. Salgının ekonomik aktivite üzerinde yarattığı olumsuzluklar ile kredi borçluları üzerinde yarattığı zorlukları ve işletmelerin karşılaştıkları nakit akışı problemlerini asgari düzeye indirmek amacıyla faiz destekli kredi paketleri uygulamaya koyulmuş ve kredi anapara taksit ve faiz ödemeleri 30 Haziran 2020 tarihine kadar ötelenmişti.

Gelinen aşamada nakit akışları ve ödeme güçleri zayıflayan ve yeterli likidite sağlamakta sıkıntı yaşayan borçluların nakit akışlarının sürdürülebilirliği ve banka bilançolarının olumsuz etkilenmesinin önlenmesine yönelik olarak bankalarda mevcut canlı kredilerin yapılandırılması amacıyla “Covid-19 Yaklaşımı” ortaya konulmuştur.

“Covid-19 Yaklaşımı” çerçevesinde kredilerin yapılandırılmasına bağlı olarak ortaya çıkacak vergilerden feragat edilmekte, oluşacak masraflar sınırlandırılmakta, belli yasal sınırlara istisnalar getirilmekte ve bu yolla yapılandırma teşvik edilmektedir. “Covid-19 Yaklaşımı” ile ayrıca kredi piyasasında rekabetin çalışmasını sağlayarak kredi kullanma maliyetinin düşürülmesi de amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda KKTC Bakanlar Kurulu, KKTC Merkez Bankası ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği tarafından eş zamanlı olarak gerekli düzenlemeler yapılmış ve uygulamada sıkıntı yaşanmaması adına gerekli tavsiye kararları ve bilgilendirmeler tamamlanmıştır.

Covid-19 Yaklaşımı kapsamında:

Ülkemizde faaliyet gösteren bankalar nezdinde kullandırılmış ve bugün itibarıyla canlı olan krediler kredi borçluları tarafından gelecek olan talepler doğrultusunda, bankalar ve kredi borçluları arasında karşılıklı iyi niyet esas olmak üzere gerçekleştirilecek müzakereler sonucunda, faiz, vade, taksitlendirme, para cinsi, ödemesiz dönem ve teminat koşullarını da içerek şekilde yapılandırılacaktır.

Kredi borçlusu daha uygun şartlar bulması halinde borcunu başka bir bankaya taşıyabilecektir.

Yapılandırma talebinde bulunan kredi borçlusuna başvuru esnasında, kredisini başka bir bankadan kredi alarak kapatabileceğine ve böyle bir durumda karşılaşacağı masrafın ne olacağına ilişkin imza karşılığı veya dayanıklı ortam yoluyla bilgilendirme notu verilecektir.

Bankalarca yazılı ve/veya dayanıklı ortam yoluyla başvuran bireysel kredi borçlularının taleplerine en geç on gün içinde, ticari kredi borçlularının taleplerine ise en geç otuz gün içinde cevap verilecektir.

Kredisini başka bir bankaya aktarmak isteyen borçlunun kredi kullandığı bankadan yazılı ve/veya dayanıklı ortam yoluyla telep edeceği bilgi ve belgeler en geç iki iş günü içerisinde verilecektir.

Kredi borçlusu tarafından kredinin mevcut olduğu bankada yapılandırmaya gidilmesi durumunda banka tarafından hiçbir masraf alınmayacaktır.

Kredi borçlusu tarafından kredinin başka bir bankaya aktarılmak istenmesi halinde ve sözleşmede yer alması kaydıyla alınacak erken kapama tazminatı binde 5’i aşmayacaktır.

Kredinin orjinal tutarı aşılmadığı sürece, yapılandırma nedeniyle düzenlenecek sözleşmelerden pul vergisi alınmayacaktır.

Yapılandırma sonrasında bankalar tarafından krediler hali hazırda bulundukları kredi sınıfında izlenmeye devam edilecektir.

Kredi şartlarında iyileştirme yapılırken belirlenen yasal limitlerle ilgili ortaya çıkabilecek kısıtlamaların ortadan kaldırılması için Merkez Bankası tarafından gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Kredi kartı limitlerinde sıkıntılar yaşanabileceği göz önüne alınarak, kredi kartı borçlarının taksitli krediye dönüştürülmesine olanak sağlanmıştır.

“Covid – 19 Yaklaşımı” kapsamında kredi borcunu yapılandırmak isteyen kredi borçlularının en geç 30 Eylül 2020 tarihine kadar bankalarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

KKTC Merkez Bankası – Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği