Kıbrıs

Sendikalardan ortak açıklama: Angarya çalışmayacağız

6 Temmuz 2020
ek mesai

Kamu-Sen, KTAMS, Kamu-İş ve KTHES ortak bir açıklama yaparak, Cuma gününe kadar ek çalışma ödemelerine çözüm bulunmazsa Pazartesi gününden itibaren ek mesaiye kalınmayacağını belirtti.

Açıklama şöyle:

Hükümetin Ocak 2020’den buyana çalışanların ek çalışma saati fazlasını ödememesi nedeniyle  bazı kararlar almış bulunmaktayız. Sendikalar olarak özellikle telafisi olmayan yerlerde ek çalışma zorunda bırakılan ve Pandemi sürecinde de özveri ile olağanüstü çaba harcayarak çalışan emekçinin emeğinin karşılığının ödenmemesi nedeniyle hükümetin Cuma gününe kadar ilgili sendikalarla birlikte ek çalışma ödemelerine çözüm bulmaması halinde Anayasal hak olan angarya çalışmama ilkesine uygun olarak pazartesi gününden itibaren ek çalışmaya katılmayacağımızı, bu konuda da sorumluluğun hükümette olduğunu ve gerekli önlemleri alması gerektiğini kamuoyuna duyururuz.

 

K.T Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN)

K.T. Amme Memurları Sendikası (KTAMS)

K.T Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES)

K.T. Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ)


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Meclis’te yargıç sayısıyla ilgili yasa görüşülecek

Meclis’te yargıç sayısıyla ilgili yasa görüşülecek

6 Temmuz 2020
Photo of İşte Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı “giriş-çıkış” genelgesi

İşte Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı “giriş-çıkış” genelgesi

6 Temmuz 2020
Photo of Erhürman: Kriz yönetimi değil olsa olsa yönetim krizi

Erhürman: Kriz yönetimi değil olsa olsa yönetim krizi

5 Temmuz 2020
Photo of Sağlık Bakanlığı: Bu gece bir açıklama yapılmayacaktır

Sağlık Bakanlığı: Bu gece bir açıklama yapılmayacaktır

5 Temmuz 2020
Photo of Özersay: Ülkeye girişlerle ilgili kurallar ortadan kaldırılmadı

Özersay: Ülkeye girişlerle ilgili kurallar ortadan kaldırılmadı

5 Temmuz 2020
Photo of Güden: Pile ile ilgili herhangi bir değişiklik olmayacak

Güden: Pile ile ilgili herhangi bir değişiklik olmayacak

5 Temmuz 2020
Photo of Erhürman: Siz varken endişe ve güvensizlik için başka kimseye ihtiyaç yok

Erhürman: Siz varken endişe ve güvensizlik için başka kimseye ihtiyaç yok

5 Temmuz 2020
Photo of Süper Lig’de alınan sonuçlar

Süper Lig’de alınan sonuçlar

5 Temmuz 2020
Photo of “Talebimiz yerine getirildi”

“Talebimiz yerine getirildi”

5 Temmuz 2020
Photo of Direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla attı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla attı

5 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı