Çetinkaya’da Bolkan’ın yerine Özgürgün

Çetinkaya teknik direktörü Mehmet Bolkan ile yolların ayrılmasının ardından, bu göreve Mehmet Ali Özgürgün’ün getirildiğini açıkladı.

Çetinkaya Spor Kulübü açıklaması:

“2019-2020 K-Pet Süper Lig sezonunun geriye kalanında A takımımız teknik direktörlük görevine Mehmet Ali Özgürgün getirilmiştir.

Mehmet Ali Özgürgün’ün yardımcılığını; genç takımımızın da antrenörlük görevini yürütmekte olan Burcan Cantaş, kaleci antrenörlüğüne ise Tugay Atiker yürütecektir.

Mehmet Ali hocamıza ve ekibine kulübümüz çatısı altında üstün başarılar dileriz”.