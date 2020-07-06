FutbolSpor

Çetinkaya’da Bolkan’ın yerine Özgürgün

6 Temmuz 2020
Çetinkaya Türk Spor Kulübü
Çetinkaya Türk Spor Kulübü

Çetinkaya teknik direktörü Mehmet Bolkan ile yolların ayrılmasının ardından, bu göreve Mehmet Ali Özgürgün’ün getirildiğini açıkladı.

 

Çetinkaya Spor Kulübü açıklaması:

“2019-2020 K-Pet Süper Lig sezonunun geriye kalanında A takımımız teknik direktörlük görevine Mehmet Ali Özgürgün getirilmiştir.

Mehmet Ali Özgürgün’ün yardımcılığını; genç takımımızın da antrenörlük görevini yürütmekte olan Burcan Cantaş, kaleci antrenörlüğüne ise Tugay Atiker yürütecektir.

Mehmet Ali hocamıza ve ekibine kulübümüz çatısı altında üstün başarılar dileriz”.


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