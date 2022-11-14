Bankalara olan toplam kredi borcu 59 milyar 192 milyon 20 bin 861 TL

KKTC Merkez Bankası’nın Temmuz – Eylül 2022 tarihlerine ait 3 aylık kredi ve kredi kartı borçlarına ilişkin verileri karşılaştırdı

KART BORCU 88 BİN TL ARTTI: KKTC Merkez Bankası’nın Temmuz 2022 tarihli verilerine göre tahsili gecikmiş alacaklar başlığı altında kredi kartları tutarı 41 milyon 373 bin 481 TL iken bu rakam Eylül 2022 tarihi itibari ile 88 bin 574 TL artarak 41 milyon 462 bin 55 TL olarak kayıtlara geçti

ŞİRKET BORÇLARINDA 870 MİLYON ARTIŞ: Temmuz 2022 tarihinde 57 milyar 563 milyon 305 bin 860 TL olan kurum-şirket borçları, 3 ayda 870 milyon 657 bin 497 TL artış göstererek, Eylül 2022 itibarıyla 58 milyar 433 milyon 963 bin 357 TL’ye yükseldi

TOPLAM KREDİ BORCU 59,1 MİLYAR: Şahıs ve kurum, kuruluşların Temmuz 2022 itibariyle bankalara olan toplam kredi borcu 58 milyar 240 milyon 276 bin 310 TL iken bu rakam Eylül 2022 itibari ile 59 milyar 192 milyon 20 bin 861 TL olarak kaydedildi

10,7 MİLYAR TL KREDİ YAKIN İZLEMEDE: KKTC Merkez Bankası’nın verilerine göre Eylül 2022 itibari ile taksiti zamanında ödenmeyerek yapılandırılan toplam kredi miktarı 801 milyon 629 bin 562 TL. 10 milyar 725 milyon 10 bin 797 TL kredi yakın izlemede

HAVADİS ÖZEL

Kimi vatandaş, bankalardan kullandıkları kredilerin taksitlerini bile ödeyemez noktaya geldi, kimi en küçük harcama için bile kredi kartlarına yüklendi, bankalara borç büyüdü, vatandaşın beli büküldü.

Havadis, KKTC Merkez Bankası’nın Temmuz – Eylül 2022 tarihlerine ait 3 aylık kredi ve kredi kartı borçlarına ilişkin verileri karşılaştırdı.

KKTC Merkez Bankasının Temmuz 2022 verilerine göre tahsili gecikmiş alacaklar başlığı altında kredi kartları tutarı 41 milyon 373 bin 481 TL olarak belirtilirken bu rakam Eylül 2022 itibari ile 88 bin 574 TL artarak 41 milyon 462 bin 55 TL olarak kayıtlara geçti.

KKTC Merkez Bankası’nın verilerine göre Temmuz 2022 sonu itibarıyla, vatandaşların bankalara olan toplam borcu 676 milyon 970 bin 450 TL olarak kayıtlara geçmişti, Eylül 2022 itibari ile 758 milyon 57 bin 504 TL’ye yükseldi.

Temmuz 2022’de 57 milyar 563 milyon 305 bin 860 TL olan kurum-şirket borçları, Eylül 2022 itibari ile 58 milyar 433 milyon 963 bin 357 TL olarak kaydedildi.

NAKDİ KREDİLER 40 MİLYAR

KKTC Merkez Bankası verilerine göre, Temmuz 2022 sonu itibari ile bankaların kullandırdığı nakdi krediler toplamı 39 milyar 676 milyon 858 bin 192 TL iken Eylül 2022 sonu itibari ile bankaların kullandırdığı nakdi krediler toplamı 40 milyar 7 milyon 236 bin 731 TL olarak kaydedildi.

10.7 MİLYAR TL YAKIN İZLEMEDE

Kredi taksitlerini gününe ödemeyen şirketlerin ve şahısların birçoğu, krediyi kullandığı banka ile borcunu yeniden yapılandırdı.

KKTC Merkez Bankası’nın Eylül 2022 sonu verilerine göre, taksiti zamanında ödenmeyerek yapılandırılan kredi miktarı, 801 milyon 629 bin 562 TL.

Kredi taksiti ödeme gününü 30 gün geciktirenler riskli müşteri gurubunda ve ilgili banka tarafından yakın izlemeye alındı.

KKTC Merkez Bankası’nın verilerine göre Eylül 2022 sonu itibarı yakın izlemedeki toplam kredi miktarı 10 milyar 725 milyon 10 bin 797 TL.

2 MİLYON 542 BİN 524 TL GAYRİ NAKDİ KREDİ TAZMİN EDİLDİ

Bankaların müşteri adına “Müşteri belirlenen tarihe kadar ilgili ödemeyi yapmazsa, adına ödemeyi banka olarak ben yapacağım” taahhüdünde bulunduğu (teminat mektubu) gayri nakdi kredi miktarı Eylül 2022 sonu itibari ile toplam 3 milyar 572 milyon 582 bin 69 TL.

KKTC Merkez Bankası’nın verilerine göre, Eylül 2022 sonu itibarı ile tazmin edilen gayri nakdi kredi bedeli ise 2 milyon 542 bin 524 TL.