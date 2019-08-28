Balkonda yoga yaparken balkondan düştü

Meksika’da yaşayan Alexa Terrazas isimli üniversite öğrencisi, balkon korkuluklarında yoga hareketleri yapmaya çalışırken 24 metre yükseklikten aşağı düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kızın 3 yıl yürüyememe ihtimali bulunuyor.

Olay, Meksika’nın Nuevo Leon şehrinde meydana geldi. 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Alexa Terrazas, 6’ncı katta bulunan evinin balkon korkuluklarında baş aşağı durup, ‘diziyle korkulukta denge sağlamaya çalıştığı’ yoga hareketini yapmaya çalışırken dengesini yitirdi.

AMELİYAT 11 SAAT SÜRDÜ

24 metre yükseklikten zemine çakılan kadın, ağır yaralandı. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadının hastaneye kaldırıldığı; bacaklarında, kollarında, göğüs kafesinde ve başında ciddi kırıklar olduğu ve ameliyatının 11 saat sürdüğü belirtildi.

3 yıl yürüyememe ihtimalinin bulunduğu kadının, daha önce de tehlikeli hareketleri denediği belirtiliyor.

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