YAPAMAYINCA…

“Devrimin Jön Türkleriyiz biz, fazla olarak biraz da Cizvitliğimiz var.”

…

Ünlü düşünür ve yazar Albert Camus, bir kitabında Lenin’in yukarıdaki sözlerine atıfta bulunur.

Lenin Jön Türklere ilgi duymuş.

Jön Türkler de Fransızlardan esinlenmiş olmalıydı…

…

Cizvitlik ise başka bir mesele.

Bu Hıristiyan tarikat 1500’lü yıllarda kurulmuş ve yüzyıllarca birçok ülkede yayılmıştı.

Bu yayılmacı tarikat hakkında şöyle deniliyor:

“Açtıkları eğitim kurumları, Vatikan‘dan aldıkları destek, misyonerlik faaliyetleri ve dünya çapındaki yaygın örgütlenme ağı ile Katolik Roma Kilisesini desteklemiş, reformasyon ve protestanlığa karşı bir muhalefet oluşturmuş olup etkin oldukları dönemde; hükümetleri, din ve devlet adamlarını, aydın ve entelektüel çevreleri etkileri altına almayı başarmışlardır.”

Gün gelmiş kapatılmışlar sonra tekrardan yol bulmaya çalışmışlardır.

…

Bu tarikatın amacı Fetullah Gülen cemaatini anımsatıyor.

Nitekim bu konuda çok yazılar yayınlanmış ve Gülen Cemaatinin ilham kaynağı Cizvitler olarak ileri sürülmüştür…

…

Bütün bunlar Kıbrıs gibi kendi yağı ile kendi ciğerini kavurmaktan aciz bir coğrafyanın dışında gelişen olaylar.

Öyle olmasına rağmen bulaşıcı!

Adada şimdiki iki ana unsur olan iki toplumun tarihleri kendi anavatanlarında gelişen tüm olayları izlemek, doğru yanlış ne gelişirse bunları içselleştirmek; kendini de bunlara benzetmekle geçmiş.

İki kafa bir araya gelip, bir üst kimlik oluşturamamışlardır.

Oluşturulması gereken kimlik coğrafi bir kimlik olunca (Kıbrıslı kimliği), içselleştirilememiş; etnik kökenlere bağlılık üstün gelerek üst kimlik reddedilmiştir.

…

Kıbrıslı Türklerin geçmiş bir asırlık (hatta daha fazla) tarihine bakıldığında, Türkiye’de Jön Türkler hareketi geliştiğinde Kıbrıslı Türkler de Jön Türkçü, Kuvayi Milliyeciler oluşunca, buradakiler de “Kuvvacı” oluvermişlerdi.

Kıbrıslı Rumların durumu da farksızdı; “Megalo Idea” fikri ortaya atıldı atılalı her şey bunun etrafında toparlanmaya çalışılmıştı.

…

Birçok kez değindiğimiz gibi, Amerika’da birçok etnik kökenden gelen topluluklar bir arada yaşmakta ve Amerikan halkını meydana getirmektedirler.

İtalyan İtalyanlığından, İspanyol İspanyolluğundan kopmamıştır ama bir üst kimlik olarak coğrafi kimliklerinde (Amerikalı) birleşebilmişler (Çinliler ve Japonlar bile) ve tek halk/tek ulus meydana getirebilmişlerdir; tarihleri baskı, ayırımcı ve aşağılanmayla geçen Afroamerikanlar da dahil.

Mazisi çok derinlere dayanmayan Amerika için orada yaşayanları Amerikan üst kimliğinde birleştiren nedenler nelerdir?

Bir ülkede aynı yazgıyı aynı toprak parçası üzerinde paylaşmak bir yana, bu Amerikalılar Coca Cola ve Hamburger ile Amerikalı olmuşlar!

Bayrak şovenizminde üstlerine yoktur; mayolarında, kıçlarında taşıyorlar; kimi ülkelerin tam aksine.

Bayrak sevgisi her yerdedir; Hollywood taşıyıcılığını yapıyor.

Hollywood filmlerinde üç öğe kaçınılmaz olarak kullanılarak Amerikan kimliği vurgulanmaktadır:

Amerika bayrağı.

Hamburger.

Coca Cola.

…

Burada sanki bir coğrafya yok.

Birleşilecek yer ne birinin Türklüğü, ne diğerinin Elenliğidir.

Birleşilecek şey coğrafi özelliklerdir; üst kimlik coğrafyanın kendisidir.

Ki buralıysan çoktan yapılabilmeliydi; hatta kendiliğinden olmalıydı belki de.

…

Yapamayınca seni zapt etmek kolaydır.

Tarikat da gönderirler,

Cizvit de,

İmam da,

Asker de,

Nüfus da,

Her şey de…

Karışırlar da elbette, niye karışmasınlar?

Sen, sen olmayı bilmiyorsan…