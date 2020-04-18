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Bakanlıktan, PCR testleri hakkında açıklama

18 Nisan 2020

Sağlık Bakanlığı, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki PCR cihazlarına ilişkin açıklamada bulundu

Açıklamada, Gazimağusa Devlet Hastanesi -Doğu Akdeniz Üniversitesi Moleküler Genetik ve Araştıma Laboratuvarı’nın geçtiğimiz hafta hizmete girdiği ve Kovid- 19 PCR testlerine başlandığı hatırlatıldı.

Laboratuvarın kuruluşunda tarım dairesinin PCR laboratuarında bulunan PCR cihazlarının, Tarım Bakanlığı’nın onayı ile hastaneye taşındığı, gerekli bir kabinin de Girne Amerikan Üniversitesi’nden temin edilerek , Başbakanın talimatı ile özellikle Sağlık Bakanı Ali Pilli , müsteşar Ali Çaygür ve müdürlerin desteği ile kurulumun tamamlandığı kaydedildi.

Laboratuarı çalıştıracak hocaları da Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Cumhurbaşkanlığı’nın görevlendirdiği ifade edildi.

Güney Koreli Firma olan İntron firmasına ait kitlerin de Mağusalı iş insanları, bazı sivil toplum örgütleri ve Mağusa Belediyesi’nin bağışladığı paralar ile temin edildiği bildirildi.

Açıklamada laboratuvarın 13 Nisan’da çalışmaya başladığı ve PCR testlerine başlandığı kaydedildi. Bahsedilen kurum ve kişiler dışında, laboratuvarın kurulumunda başka hiçbir kurum ve şahsın katkısı olmadığı da kamuoyuna duyuruldu.



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