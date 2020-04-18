KıbrısManşet

Denktaş: Hep birlikte bir yanlışı engelledik

18 Nisan 2020

Demokrat Parti Milletvekili Serdar Denktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, internete zam gelecek iddiarını yalanyalan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na göndermede bulundu.

Denktaş: İndirim konuşulmuş..muş..

Denktaş’ın ‘Repki gösteren herkesi kutlarım’ dediği açıklamasının tamamı şöyle;

“Maliye Bakanımız internete %30 zam yapılacağı haberini yalanlamış. Memnun olduk .İnternet Sağlayıcıları Birliği meğer toplantıya başka nedenle çağırılmış. Ve o toplantıda zam değil ” indirim” konuşulmuş…MUŞ….

Neyse hep birlikte bir yanlışı engellemiş olduk…Tepkisini gösteren her arkadaşı kutlarım…”



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of 2 yerli üründe ilaç kalıntısı çıktı

2 yerli üründe ilaç kalıntısı çıktı

18 Nisan 2020
Photo of “Test testtest mi?”

“Test testtest mi?”

18 Nisan 2020
Photo of DERVİŞ ZAİM İLE ROPÖRTAJ

DERVİŞ ZAİM İLE ROPÖRTAJ

18 Nisan 2020
Photo of Avrupa Komisyonu test yöntemleri hakkında yönlendirici ilkeler yayınladı

Avrupa Komisyonu test yöntemleri hakkında yönlendirici ilkeler yayınladı

18 Nisan 2020
Photo of Baraka Tiyatro ekibi’nden ev yapımı skeç

Baraka Tiyatro ekibi’nden ev yapımı skeç

17 Nisan 2020
Photo of Denktaş: Sabır taşlarımız çatlamak üzere

Denktaş: Sabır taşlarımız çatlamak üzere

17 Nisan 2020
Photo of Pilli: 3 yeni vaka

Pilli: 3 yeni vaka

17 Nisan 2020
Photo of Sokağa çıkma yasağı 30 Nisan’a kadar uzatıldı

Sokağa çıkma yasağı 30 Nisan’a kadar uzatıldı

17 Nisan 2020
Photo of Güney’de 3241 test, 15 yeni vaka

Güney’de 3241 test, 15 yeni vaka

17 Nisan 2020
Photo of TMT Mücahitler Derneği: Akıncı’yı istifaya davet ediyoruz

TMT Mücahitler Derneği: Akıncı’yı istifaya davet ediyoruz

17 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı