Denktaş: Hep birlikte bir yanlışı engelledik

Demokrat Parti Milletvekili Serdar Denktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, internete zam gelecek iddiarını yalanyalan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na göndermede bulundu.

Denktaş: İndirim konuşulmuş..muş..

Denktaş’ın ‘Repki gösteren herkesi kutlarım’ dediği açıklamasının tamamı şöyle;

“Maliye Bakanımız internete %30 zam yapılacağı haberini yalanlamış. Memnun olduk .İnternet Sağlayıcıları Birliği meğer toplantıya başka nedenle çağırılmış. Ve o toplantıda zam değil ” indirim” konuşulmuş…MUŞ….

Neyse hep birlikte bir yanlışı engellemiş olduk…Tepkisini gösteren her arkadaşı kutlarım…”