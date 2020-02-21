Türkiye

Bakanlık’tan Atakan Kayalar açıklaması

21 Şubat 2020

Sosyal medyada ortaya çıkan videosunun ardından son günlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan 10 yaşındaki Atakan Kayalar hakkında Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Atakan Kayalar ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Çocuğumuzun, sosyal medya üzerinden saldırıya ve tehditlere maruz kalması, ailemizi derinden üzmekte ve kaygılarını arttırmaktadır” denildi.
Açıklamada Atakan ve ailesine sağlıklı pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlandığı belirtildi.Bakanlık’tan yapılan açıklama şu şekilde:

“Bir çocuğumuzun gelişim özellikleri üzerinden yürütülen tartışmalar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Her çocuğun pedagojik gelişim hızının ve düzeyinin farklı olabileceğini unutmadan, çocuklarımızın üstün yararını ve haklarını gözetmeliyiz.

Çocuklarımızın potansiyelleri, yetenekleri ve davranış biçimleri konunun uzmanları tarafından çok boyutlu ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilmelidir.

Ancak doğru destek ve yönlendirme ile çocuklarımızın sağlıklı gelişimini sağlamak mümkün olduğundan, bütüncül değerlendirme yapılmadan münferit birkaç video üzerinden çocuğumuza dair beyanların menfi etkileri olacaktır.

Bakanlık olarak, yürüttüğümüz mesleki çalışma çerçevesinde, uzmanlarımız çocuğumuz ve ailesi ile görüşmüştür.

Kendilerine ihtiyaçlarına göre en doğru ve sağlıklı pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlanmıştır.

Çocuğumuzun, sosyal medya üzerinden saldırıya ve tehditlere maruz kalması, ailemizi derinden üzmekte ve kaygılarını arttırmaktadır.

Çocuklarımızın hepimizin ortak sorumluluğu olduğunun bir kez daha altını çizerek; çocuk ve aile ile ilgili çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için basın kuruluşlarımızın ve sosyal medya kullanıcılarının hassasiyetini beklemekteyiz. Saygılarımızla…”




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