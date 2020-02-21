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Yenicami’de John şoku!

21 Şubat 2020

K-Pet Süper Lig gol krallığı yarışının zirvesinde olan Yenicami’nin golcü futbolcusu John Ebuka sakatlandı.
Kulüpten yapılan açıklamada John Ebuka’nın sağ ayak hamstreing kasında ikinci derece yırtık tespit edildiği duyuruldu. Kulüp açıklamasında; “Oyuncumuz John’un çekilen MR sonucu sağ ayak hamstreing kasında ikinci derece yırtık tespit edilmiştir..
Tedavisine hemen başlanan oyuncumuzun 10 gün içerisinde takıma dönmesi öngörülmektedir” dendi.
Yenicami’nin bu hafta oynayacağı Göçmenköy maçı, hafta arası Kaymaklı ile oynanacak kupa maçı yanı sıra gelecek haftaki Binatlı maçında John’un forma giymesi zor. Ligin 22’inci haftasında oynanacak Gençlik Gücü maçında oynayıp oynamayacağı ise belirsiz.
Sezonun ilk devresinde Hamitköy’de kiralık olarak forma giyen John, ara transferde Yenicami’ye geri dönmüştü ve ikinci devre takımın gol yükünü sırtlanan isim olmuştu.




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