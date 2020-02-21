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İran’dan sonra İsrail’de de koronavirüs görüldü

21 Şubat 2020

İsrailli yetkililer, ülkede ilk koronavirüs vakalarının görüldüğünü doğruladı. AFP, İsrail’de bir kişide yeni tip koronavirüs saptandığını duyurdu.

Kimliği açıklanmayan kadının ülkeye girmeden önce Japonya’da virüs nedeniyle karantinaya alınan ‘Diamond Princess’ adlı yolcu gemisinde bulunan 15 İsrailli arasında olduğu belirtildi.

Başkent Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı’nda 4 Şubat’ta karantinaya alınan ve 3 bin 500’den fazla kişinin bulunduğu gemiden iki gün önce test sonuçları negatif çıkan yolcular tahliye edilmişti.

İsrail ülkeye dönenlerin 2 hafta karantinası altında kalacaklarını duyurmuş, bu talimata uymayanlara, 7 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini açıklamıştı.

İran’da can kaybı 4’e yükseldi

Öte yandan, İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur da üç gün önce ülkede ilk koronavirüs vakalarının görüldüğünü duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Cihanpur, Kum’da 7, Tahran’da 4 ve Gilan’da 2 kişi olmak üzere ülke genelinde 13 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini ifade etti.

Cihanpur, ayrıca, koronavirüsün bulaştığı 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini aktardı.

İran’ın Kum kentinde çarşamba günü solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 238’i Çin’de olmak üzere toplam 2 bin 247 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700’ü geçti.

Koronavirüs’ün şimdiye kadar görüldüğü ülkeler ise şu şekilde:




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