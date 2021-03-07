Bakanlar Kurulu, yarından itibaren bir dizi açılıma gitti

Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan kararlar uyarınca yarından itibaren Cuma’ya kadar sadece gece 21.00’den sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Cuma geceleri saat 21.00 ile Pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkmak yasak olacak.

13 Mart Cumartesi, market, fırın, kasap, manav, benzin istasyonu, eczaneler, tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri dışında zorunlu ihtiyaçlar dışında kalan tüm işletmeler kapalı olmaya devam edecek.

Pazar günü ise sadece eczane, fırın, hayvancılık ve tarım işletmeleri açık olacak.

Bakanlar Kurulu’nca kapalı olduğu ilan edilen; tiyatro ve sinema salonları, gösteri merkezleri, konser salonları, nişan-düğün salonları, doğum günü, mevlitler, casinolar, bar, meyhane, taverna, kahvehane-kıraathane, kafeterya, nargile cafe ve salonları, internet cafe, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, lokaller, yüzme havuzları, masaj salonları, spa, kapalı spor salonları, açık büfe hizmet veren lokantalar, bet ofisleri, gece kulüpleri, club, hamam, saunalar dışındaki tüm işletmeler ise hizmet vermeye devam edecek.

Lefke – Güzelyurt – Gazimağusa ve İskele’de enfeksiyon oranının Lefkoşa ve Girne’ye oranla çok daha düşük seyretmesi nedeniyle Lefkoşa ve Girne’den diğer ilçelere geçişler ilçe emniyet kurullarının denetiminde olacak.

Öte yandan restoranlarla ilgili daha önce alınan kararlara ek olarak, o tarihe kadar aksi yönde karar üretilmemesi halinde, 10 Mart’ta restoranların dış mekan oturma alanları hizmete açılacak.

Dış mekanlarda kurulacak masalar arasında 2 metre mesafe ve aynı masada sandalyeler arası 60 cm uzaklık olması gerekecek. Bu koşullarla ilgili restoran işletmecilerine taahhütname imzalatılacak ve koşulları yerine getirmediği tespit edilen işletmeler kapatılacak.Özel eğitim merkezleri de yarından itibaren açılacak.

Temassız sporlar, bireysel ve açık alanlarda yapılan spor faaliyetleri de yine aynı tarihten itibaren yapılabilecek.

Öte yandan KKTC’de ikamet eden ve Güney Kıbrıs üzerinden yurt dışına gitmek isteyenlerin transferleri için de açılıma gidildi.

Taksiciler son 72 saatte yapılan PCR test sonuçlarını ibraz ederek saatlik olarak Güney Kıbrıs Larnaka havalimanına transfer yapabilecek.

Ayrıca yapılan kanun hükmünde kararname değişikliğiyle İhtiyat Sandığı’nda birikimi olanlara süreli ve kısmı ödeme yapılması kararı da alındı.

Bu kapsamda, toplamda 4 bin TL’ye kadar ödeme yapılabilmesinin önünün açıldı.

Buna göre İhtiyat Sandığı’nda birikimi olanlar ilk taksit Mart ayında olmak üzere ve iki eşit taksit halinde, 4 bin TL’ye kadar, hesaplarına işlenen prim depozit ve faiz oranlarının 4/3’ünü aşmayacak şekilde İhtiyat Sandığı’ndaki birikimlerinden süreli ve kısmı ödeme alabilecekler.

Bu kapsamdaki başvurular ise ödeme alınacak ayın son iş gününe kadar yapılabilecek.

Bakanlar Kurulu ayrıca; Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü Değişikliği ile 1 Kasım 2020- 22 Aralık 2020 tarihleri arasında sürüş ehliyetini işleme koyamayanların sürüş ehliyeti geçerlilik süresini 31 Mart’a kadar ücretsiz olarak uzattı.