Tabipler Odası’ndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü açıklaması

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Yonca Morris, kadınların yaşamın her alanında eşit haklara sahip olma çabasının uzun süredir devam etmekte olduğuna dikkat çekti ve şöyle dedi:

“8 Mart günü ise bu savaşımın en yüksek sesle dile getirildiği gündür. Birleşmiş Milletlerin (BM) 1979 yılında hazırladığı “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi toplumsal cinsiyet eşitliğine zemin hazırlayan en önemli sözleşmedir. 1993 yılında BM Genel Kurulunda “Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildirisi” yayınlanmış, kamusal ve özel alanda kadına şiddetin ayrıntılı tanımı yapılmıştır. Avrupa konseyi’nin 2011 yılında imzaladığı “İstanbul Sözleşmesi” ile “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”‘nin onaylanması önemli bir dönüm noktasıdır.

Ülkemizde ise her geçen gün şiddet olayları artmakta ve kadına karşı olan fiziksel ve cinsel şiddet, cinayet vb. olaylar toplum gündemine gelmektedir. Ancak bu konuda buzdağının görünen tarafının ise az olduğu söylenebilir. Lefkoşa Türk Belediyesinin 2020 yılında yaptığı bir Ankette 3 kadından birinin şiddete uğradığı saptanmıştı. İstanbul Sözleşmesi, İnsan Ticaretine Karşı Palermo Protokolü ve Kadınlara Yönelik her türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme KKTC Meclisinden geçirilmiştir. Son 6 yıl içinde “ALO 183” Yardım Hattı oluşturulmuş ve şiddete uğrayan kadın için başvuru imkanı doğmuştur. Ancak son bir yılda, yani pandemi döneminde başvuruların azaldığı, dernek, LTB sığınma evine yapılan müracaatların arttığı saptanmıştır.”

Ülkede kadın hekimlerin tıp doktorları içinde % 40.86 oranını oluşturduklarını belirten Moris, “Meslek yaşantısı içinde kadın hekimler ülkemizde eşitlik anlamında bir sorunla karşılaşmıyor gibi kabul edilse de, özel ve meslek yaşamında bu konuda bir araştırma henüz yapılmamıştır. Kadın hekimler olarak, kadınların eğitimini, çalışma ve üretime katılımını, kamusal ve özel yaşamda eşitliğini savunur, yasa ve düzenlemelerin en kısa zamanda uygulamaya konmasını dileriz. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlar, emekçi tüm kadınları selamlarız.” dedi.