Bakanlar Kurulu: Gece Sokağa çıkma yasağı

Başbakan Ersan Saner başkanlığında başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.

Saner toplantıda alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.

İşte kararlar:

İşte alınan kararlar şöyle:

Bakanlar Kurulu’nun bugün gerçekleştirdiği olğanüstü toplantıda vakaların önüne geçilebilmesi adına alınabilecek tedbirler değerlendirildi.

Okullar 2 hafta daha kapalı

Bakanlar Kurulu 18 Ocak Pazartesi açılacağı duyurulan okulların 2 hafta daha kapalı kalmasına karar verdi. Okulların açılışı 22 Ocak tarihinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile değerlendirilecek.

Gece sokağa çıkma yasağı

Alınan kararlar doğrultusunda 17 Ocak Pazar saat 20.00’dan itibarı ile kısmi sokağa çıkma yasağı kararı alındı ve 25 Ocak Pazartesi 05.00’a kadar sokağa çıkma yasağı konuldu. Sokağa çıkma yasağı 22.00 ile 05.00 saatleri arasında uyguanacak.

Hayat Pahalılığı ertelendi

Ocak-Şubat-Mart aylarında memurlara hayat pahalılığı artışı ilk 3 ay için uygulanmayacak ancak bu 3 aylık yansıyacak maaş miktarı saklı kalacak ve daha sonra maaşlara yansıtılıp ödenecek. Buradan elde edilecek kaynak da reel sektör desteklenecektir.

Bu 3 aylık sürede 100 Milyon TL’lik bir kaynak reel sektörün desteklenmesine kullanılacak.