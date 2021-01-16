Ekonomi
Otomotiv devleri Fiat ve Peugeot resmen birleşti
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Peugeot’nun sahibi PSA Grubu’nun birleşmesi tamamlandı. Stellantis adını alan yeni firma dünyanın en büyük dördüncü otomotiv şirketi olacak.
Yapılan ortak açıklamaya göre, yeni şirket Stellantis’in kuruluşuna giden yolu açacak birleşme bugün yürürlüğe girdi.
BORSADA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK
Açıklamaya göre, daha önce duyurulduğu gibi, Stellantis’in hisse senetleri 18 Ocak Pazartesi günü Paris’te Euronext ve Milano’da Mercato Telematico Azionario borsalarında; 19 Ocak Salı günü de New York Borsasında, STLA koduyla işlem görmeye başlayacak.
YILLIK 8,7 MİLYON ARAÇ ÜRETECEK
Öte yandan tahminlere göre, yeni şirket Stellantis’in yıllık 8,7 milyon araç üretimi ve yaklaşık 170 milyar euroluk ciro ile dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisi olacağı hesaplanıyor.
TÜRKİYE’DEFAALİYET GÖSTERDİKLERİ MARKALAR
FCA, Türkiye’de Fiat, Chrysler, Jeep, Maserati, Ferrari ve Alfa Romeo gibi markalarla temsil edilirken, PSA Grubu ise Peugeot, Citroen, DS ve Opel markalarıyla faaliyet gösteriyor.