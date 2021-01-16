Aşıksoy’dan Bakanlar Kurulu’na: Cesaretli olun!

Saffet Aşıksoy, Bakanlar Kurulu’na “cesaretle karar alın” çağrısı yaptı.

Sosyal Adalet Hareketi Başkanı Saffet Aşıksoy, halkın sağlığı için kapanmanın şart olduğunu belirtti ve Bakanlar Kurulu’na “cesaretle karar alın” çağrısı yaptı.

Aşıksoy’un yayınladığı bildirinin tam metni şöyle:

“Bugün 2 hafta kapanma gerekiyorsa ve ekonomik nedenlerle bu kapanma reddedilirse, 2 hafta sonra salgın ve ekonomik durum olarak çok daha kötü durumda olacağız. O zaman 2 hafta kapanma da yetmeyecek

Salgının başında uyardığımızda yaşanmamış tecrübelerden dolayı bizlere inanılmamış olabilir ama bu sürede yeterince deneyimledik. Geç alınan veya alınmayan önlemlerin faturası hep ağır olmuştur

Umarım Bakanlar Kurulu bu konuda cesaretle karar alır.”