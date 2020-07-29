Bakan Pilli: Toplam 1443 test yapıldı

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1443 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, 3 pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini, diğer vakanın ise karantina da gözetim altında olan bir hastanın temaslısı olduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını belirtti.

29 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1443

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 2

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 67.719

Toplam Vaka Sayısı- 142

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 111

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 27

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok