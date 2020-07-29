TC. Milli Piyango çekilişi gerçekleştirildi.

Sosyal medya düzenlemesi: Teklif hangi yükümlülük ve yaptırımları getiriyor?

Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti

Pandemi döneminde kadına dijital şiddet de arttı

Pandemi süreci gelin arabasına da yansıdı

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti

Kemal Kılıçdaroğlu 7’nci kez yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Kıbrıslı Türk Prof. Dr. Esendağlı ve ekibi çığır açacak çalışmaya imza atıyor

Türkiye’de düdüklü tencere için kavga eden kadınları polis ayırdı