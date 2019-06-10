Bakan Oğuz: Süt fiyatlarının belirlenmesi çalışmaları başlatıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, süt fiyatının belirlenmesi ile ilgili çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Bakan Oğuz, ülkede süt politikasının oluşturulması amacıyla sektördeki paydaşlarla biraraya geldiklerini ve görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Bakan Oğuz, süt fiyatı belirlemek için çalışmalar yürütülürken, toplumsal menfaattin göz önünde tutularak hareket edileceğini vurguladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bugün Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mustafa Başlar ve beraberindekileri kabul etti.

BAŞLAR SIKINTILARINI AKTARDI

SÜİB Başkanı Başlar, Bakan Oğuz’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, süt konusunda uzun dönem birlikte çalışma arzusunu dile getirdi. Başlar, ziyaret sırasında süt sektöründeki sıkıntıları ve süt fiyatlarının belirlenmesi yönündeki görüşlerini aktardı.

OĞUZ: ELİMİZDEN GELEN AZAMİ GAYRETİ GÖSTERİYORUZ

Bakan Oğuz, bakanlık olarak öncelikleri arasında, bazı sektörlerde yaşanan birikmiş ev ödevlerinin yapılması olduğunu ifade etti. Hükümet değişse bile devlette devamlılığın esas olduğunun altını çizen Bakan Oğuz, “Sektörler anlamında, özellikle tarım ve hayvancılık alanında yapılması ne gerekiyorsa bunları yapmak için elimizden gelen azami gayreti göstermekteyiz” dedi.

Birinci öncelik olan arpa fiyatının Cumartesi günü itibarıyla belirlendiği bilgisini veren Bakan Oğuz, bu haftayı da süt konusunu çalışmaya ayırdıklarını söyledi. Sütün fiyatının belirlenmesinde Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile görüştüklerini anımsatan Bakan Oğuz, “Bugün de sütün fiyatının belirlenmesinde paydaşların içerisinde yer alan siz imalatçıların düşüncelerini almak istedik. Sizden sonra da başka görüşmeler yapacağız” dedi.

Bakan Oğuz, her kesimi memnun etmenin kolay olmadığını ancak azami nokta buluşulmasının önemine işaret ederek, “Halkıma üretim olumlu yansıtılmazsa o zaman, bu ülkede üretici kalmaz. Yerli malı bana rekabet ortamında pahalı geliyorsa bu defa tamamen tüketimde dışarıya bağlı bir toplum yaratılır. Biz, bu çerçevede çalışıyoruz. Bunu yaparken gerekirse siyasi karar da alacağız. Siyasi karar alırken sadece çiftçi, hayvancı memnuniyetini değil, toplum menfaatini gözünde tutacağız” dedi.