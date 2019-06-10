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Bakan Amcaoğlu, Necati Şaşmaz ve MHP Kütahya Milletvekili Erbaş’ı misafir etti

10 Haziran 2019

Bakan Amcaoğlu, Necati Şaşmaz ve MHP Kütahya milletvekilini misafir etti. Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye’den Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş’ı kabul ederek görüştü.

Ziyaretinde MHP Kütahya Milletvekili Erbaş’a, yapımcı ve oyuncu Necati Şaşmaz eşlik etti.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, görüşmede, MHP Kütahya Milletvekili Erbaş, Maliye Bakanı Amcaoğlu’nu yeni üstlendiği görevden dolayı tebrik etti ve başarı dileklerini iletti.

Görüşmede ülke gündeminin yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC ilişkileri hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Erbaş’a nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da pek çok konuda iki ülke ilişkilerinin ekonomik ve sosyal anlamda güçlenmesi, sağlıklı zeminde ilerlemesi için işbirliği içerisinde olacaklarını söyledi.

Görüşme sonunda MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na günün anısına plaket takdim etti.

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