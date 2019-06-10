Başbakanlık’ta görevden alma ve atamalar yapıldı.

KKTC Başbakanlık Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri olarak görev yapan ve daha önce de müşavirlik kadrosunda olan Sn.Özlem BAYRAMOĞLU ONURAY 10 Haziran 2019 tarihinde bu görevinden alınmış ve

KKTC Başbakanlık Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri görevine daha önce Başbakanlık Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Müşaviri olan Sn.İlkan VAROL aynı tarih itibarıyla atanmıştır.

KKTC Başbakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Sn. Berkan M. TOKAR 10 Haziran 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır. Sn. Ömer Aydın KÖSEOĞLU İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müsteşarı görevinden bugün itibarıyla alınarak Tokardan boşalan Başbakanlık mevkiine atanmıştır.

KKTC Başbakanlık Müsteşarı olarak görev yapan ve daha öncede müşavirlik kadrosunda olan Sn. Hasan ALİCİK 10 Haziran 2019 tarihinde bu görevinden alınmış ve yerine daha önce Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı

Müsteşarı görevinde bulunmuş olan Sn. Suat YELDENER bugün itibarıyla atanmıştır.

KKTC Başbakanlık Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Sn. Mustafa ERGÜVEN 10.06.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

KKTC Başbakanlık Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev yapan ve daha öncede müşavirlik kadrosunda olan Sn. Ahmet MURATOĞLU 10 Haziran 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.