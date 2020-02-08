KıbrısManşet

Bahçeli Akıncı’ya ENOSİS’çi dedi

8 Şubat 2020

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın The Guardian’a verdiği mülakatın ardından açıklamalarda bulundu.

 

Bahçeli, “Cumhurbaşkanlığından derhal istifa ederek emaneti Kıbrıs Türklüğü’nün iradesine tevdi etmesi kaçınılmaz ve hayati bir sorumluluktur. Akıncı ve yandaşları unutmamalıdır ki, Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır” ifadelerini kullandı.

“Akıncı ENOSİS’in yörüngesine çoktan girmiştir” 

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yaptığı röportaj ardından açıklaması yapan Bahçeli, “Anavatan-yavru vatan ayrımına karşı çıkan, Türkiye’ye ekonomik bağımlılığı azaltmak için Güney Kıbrıs’ın desteğine ihtiyaç duyduğunu küstahça seslendiren ve gizli niyetlerini itiraf eden Akıncı ENOSİS’in yörüngesine çoktan girmiştir. Kıbrıs Türklüğü’nü Rum planlarına zincirleyip tutsak etmek maksadıyla elinden geleni ardına koymayan Mustafa Akıncı Türkiye’ye ve Türk milletine şükran duyması gerekirken sırtını dönmüş, yüzünü de zalimlere çevirmiştir” dedi.

“Akıncı işgal ettiği koltuğa layık değildir”

Bahçeli açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:  “Bu ayıp ve ahlaksızlığın hiçbir vicdanda, hiçbir siyasi anlayışta yeri olamayacaktır. Mustafa Akıncı’nın işgal ettiği koltuğa layık olmadığı açıktır. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığından derhal istifa ederek emaneti Kıbrıs Türklüğü’nün iradesine tevdi etmesi kaçınılmaz ve hayati bir sorumluluktur. Akıncı ve yandaşları unutmamalıdır ki, Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır. Beşparmak Dağları’na dökülen şehit kanları hiçbir şart altında silinmeyecek, kutlu ceddimizin emanetleri çiğnetilmeyecektir.”

 



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of 9 ay hapis yatacak

9 ay hapis yatacak

8 Şubat 2020
Photo of Sevinç 2.5 yıl hapislikle cezalandırıldı

Sevinç 2.5 yıl hapislikle cezalandırıldı

8 Şubat 2020
Photo of Zorbalığının bedelini hapislikle ödeyecek

Zorbalığının bedelini hapislikle ödeyecek

8 Şubat 2020
Photo of Hırsızlık zanlısı Aktaş cezaevine gönderildi

Hırsızlık zanlısı Aktaş cezaevine gönderildi

8 Şubat 2020
Photo of İnsan ticareti mağdurları yalnız değil

İnsan ticareti mağdurları yalnız değil

8 Şubat 2020
Photo of Durağa traktörle girdi, belediye çalışanını yaraladı

Durağa traktörle girdi, belediye çalışanını yaraladı

8 Şubat 2020
Photo of Kara kış kapıda

Kara kış kapıda

8 Şubat 2020
Photo of Kuşların katili de insan

Kuşların katili de insan

8 Şubat 2020
Photo of Elazığ Sivrice’de 4,0 büyüklüğünde deprem

Elazığ Sivrice’de 4,0 büyüklüğünde deprem

8 Şubat 2020
Photo of Akıncı: Federal çözüm olmazsa Kuzey Kıbrıs,Türkiye’nin de facto iline dönüşebilir

Akıncı: Federal çözüm olmazsa Kuzey Kıbrıs,Türkiye’nin de facto iline dönüşebilir

7 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı