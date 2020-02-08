Trump miting yapmaya doymuyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım’da yapılacak olan genel seçimleri kazanıp ikinci kez başkan seçilse bile miting yapmaya devam edeceğini söyledi.

Cuma günü Charlotte kentinde gerçekleştirilen Opportunity Now zirvesinde konuşan Trump, “Ne kadar hızlı hareket ettiğimize inanabiliyor musunuz? Kazansak bile mitinglere devam edeceğiz. Bir dahaki seçimleri kazandığımızda da mitingleri sürdüreceğiz” dedi.

Trump açıklamalarını bir zirvede yapıyor olsa da, söylemleri bir mitingi andırdı. Başkan, kampanya dönemlerinde kullandığı alışılagelmiş söylemlerinden birini kullanarak salonun arkasındaki basın mensuplarına işaret etti ve “Arkadaki yalan habercilere bir bakın” dedi.

Trump’ın konuşmasının bir bölümünde kalabalık, “Dört yıl daha” diye tezahürat yaptı.

Trump geçmişte başkan seçildikten sonra kampanya süreci olmasa bile miting düzenlemeye devam etmişti.

Trump, Kasım ayında seçilirse yapacağı mitingler 2024 seçimlerinde bir rol oynamayacak, çünkü ABD’de başkanlar sadece iki dönem görev yapabiliyor.