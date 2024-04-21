Başka alerjileri olan kişilerde olma olasılığı da daha yüksektir.

İnsanlar, farklı polen türlerinden etkilenebilir.

Örneğin, ilkbaharda ağaç poleni, yazın çimen poleni ve sonbaharda yabani ot poleni etkili olabilir.

Bahar alerjisinin semptomlarıyla nasıl başa çıkabilirsiniz?

Bahar alerjisinin tedavisi olmasa da, semptomlarıyla birçok farklı yolla başa çıkılabilir. Bunlar arasında en etkili olanlar:

  • Polenlerin göze girmesini engellemek için güneş gözlüğü takmak
  • Yeni kesilmiş çimlerden uzak durmak
  • Dışarıdan gelince kıyafet değiştirmek
  • Polen sayısının daha yüksek olduğu akşam üstü saatlerinde dışarıda fazla vakit geçirmemek
  • Geceleri pencereleri kapatmak

Alerjinin etkisini önlemek ve şişliği azaltmak için antihistaminik veya farklı formlarda steroidler de kullanılıyor.