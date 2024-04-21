Hava sıcaklığı 37 dereceye kadar yükselecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Nisan 21, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Hava sıcaklığı 37 dereceye kadar yükselecek

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Sıcaklık 37 dereceye kadar yükselecek

Hava sıcaklığı hafta sonunda 28-31 derece dolaylarında olacak; yeni haftada ise artarak 37 dereceye kadar ulaşacak.

Meteoroloji Dairesi, 20-26 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.

Meteoroloji Dairesi’nin hava durumu raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısında iç kesimlerde 28-31 derece ve sahillerde 24-27 derece; diğer günlerde ise iç kesimlerde ve sahillerde 34-37 derece dolaylarında seyredecek.


Rüzgar, periyodun ilk yarısında güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; ikinci yarısında kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

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Tags:hava durumu
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