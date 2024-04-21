Hava sıcaklığı 37 dereceye kadar yükselecek

Meteoroloji Dairesi, 20-26 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.

Meteoroloji Dairesi’nin hava durumu raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısında iç kesimlerde 28-31 derece ve sahillerde 24-27 derece; diğer günlerde ise iç kesimlerde ve sahillerde 34-37 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk yarısında güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; ikinci yarısında kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.