Uzmanlar uyardı: Bir sonraki pandemi grip virüsünden kaynaklanacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Nisan 21, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Uzmanlar uyardı: Bir sonraki pandemi grip virüsünden kaynaklanacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Bilim insanlarına göre "grip virüsü", yakın gelecekte yeni bir salgını tetikleme olasılığı en yüksek patojen. Bilim insanlarının yüzde 57'si grip virüsünün bir sonraki pandemiyi tetikleyeceğini düşünürken, yüzde 21'i henüz tanımlanmamış bir virüs olan "Hastalık X" ihtimaline ağırlık veriyor. Lassa, Nipah, Ebola ve Zika virüsleri gibi diğer ölümcül virüsler ise, bilim insanlarının yalnızca yüzde 1 ila yüzde 2'si tarafından bir sonraki pandeminin olası kaynağı olarak değerlendiriliyor.

Bilim insanlarına göre “grip virüsü”, yakın gelecekte yeni bir salgını tetikleme olasılığı en yüksek patojen. Bilim insanlarının yüzde 57’si grip virüsünün bir sonraki pandemiyi tetikleyeceğini düşünürken, yüzde 21’i henüz tanımlanmamış bir virüs olan “Hastalık X” ihtimaline ağırlık veriyor. Lassa, Nipah, Ebola ve Zika virüsleri gibi diğer ölümcül virüsler ise, bilim insanlarının yalnızca yüzde 1 ila yüzde 2’si tarafından bir sonraki pandeminin olası kaynağı olarak değerlendiriliyor.

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Tags:Gripgrip virüsüpandemisalgın
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