Enis’ten birincilik, Hüseyin’den ikincilik

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu girişimleri ile Türkiye Triatlon Şampiyonası 2024’ün ilk ayağı olan Mersin, Yenişehir triatlonuna katılan ülkemizden Ares Spor Kulübü triatletleri Hüseyin Arhan ve Enis Alçıcı çok iyi derecelerle kürsüye çıktı.

Yenişehir Triatlonu bu yıl Türkiye’deki sezonun ilk triatlonu olurken aynı zamanda Avrupa Kupası’na da ev sahipliği yaptı ve cumartesi günü de Avrupa’nın elit triatletleri aynı parkurda yarıştı.

Türkiye Triatlon Şampiyonası 2024’ün ilk yarışı olan Mersin, Yenişehir triatlonunda bugün sabah 06:45’te start alan Ares triatletlerinden Enis Alçıcı genel klasmanda dördüncü gelerek kıl payı genel klasman kürsüsünü kaçırırken 20-24 yaş grubunda ise birinci oldu.

Ares’in tecrübeli triatleti ve geçmişte Türkiye’de birçok yarışta kürsüye çıkma başarısı elde etmiş Hüseyin Arhan ise 40-44 yaş grubunda ikinci olarak kürsüyü boş bırakmadı.

Enis Alçıcı yaş grubunda 26 kişi ile birlikte mücadele ederek 2 saat 05 dakika 27 saniye ile 20-24 yaş grubunda birincilik elde etti.

40-44 yaş grubunda 28 kişi ile mücadele eden Hüseyin Arhan ise yarışta hedeflediği performansı sergileyememesine rağmen 2 saat 14 dakika 52 saniye ile yaş grubu ikinciliğine imza attı.