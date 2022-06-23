Bağımsızlık Yolu yanan ormanların imara açılmasını önleyecek yasal düzenleme hazırladı

Bağımsızlık Yolu, yanan orman alanlarının imara açılmasının önlenmesini düzenleyen yasa çalışması hazırladı.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisinden verilen bilgiye göre, yapılan yasal çalışma hakkında bilgi vermek amacıyla Meclis önünde basın açıklaması düzenlendi.

Bağımsızlık Yolu adına açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, yanan yerlerin rant sahasına dönmemesi ve yeniden ormanlaştırılması için yapılacak çok şeylerin bulunduğunu, konuyla ilgili hazırladıkları “Yanan Ormanların İmara Açılmasının Önlenmesi (Özel Kurallar) Yasa Önerisi”ni Meclis’e sunmak istediklerini ifade etti.