Bağımsızlık Yolu: Onlar mangala, biz alana

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, 15 Kasım’da KKTC’yi ziyaret ederek, törenlerden sonra Maraş’ta piknik yapacak.

Bağımsızlık Yolu ise, “Onlar mangala, biz alana” sloganıyla bugün eyleme gidecek

Bağımsızlık yolu çağrısı şu şekilde:

“Onlar Mangala Biz Alana eylemimiz önceden planlandığı gibi demokratik, anayasal haklarımız çerçevesinde saat 14:00’da Pronto Çemberi’nde buluşarak gerçekleşecektir. Polisin ve Kaymakamlığın anayasal hakları yok sayan bu tutumu kabul edilemezdir. Eylemin gerçekleşmesi artık Kıbrıslı Türkler’in demokrasi ve iradesi meselesi haline gelmiştir. Halkımızı, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partileri demokrasimizi ve irademizi savunmak adına alanda olmaya çağırıyoruz. Bağımsızlık Yolu, Sol Hareket, Baraka Kültür Merkezi”