Zaroğlu: Kendi çapı kadar konuşmasını ve haddini bilmesini tavsiye ederim

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Koral Çağman’ın “YDP’li Arıklı ve Zaroğlu’nun benim onayımla bakan olmasına karşıyım” ifadesine sosyal medya üzerinden cevap verdi. Zaroğlu, Çağman’a ‘hayalet vekil’ diyerek “Kendi çapı kadar konuşmasını ve haddini bilmesini tavsiye ederim” dedi.

Zaroğlu, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin zor günlerden geçtiği bu dönem de hükümet kurulması için, herkesin üzerine düşen fedakarlığı yaptığı ve bu akşam yapılan görüşmeler sonrası, neredeyse bitme aşamasına gelen üçlü koalisyon için…

Kendi şahsi düşüncelerini, bir gazeteye verdiği; “YDP’Lİ ARIKLI ve ZAROĞLU’NUN BENİM ONAYIMLA BAKAN OLMASINA KARŞIYIM” şeklinde çirkin bir demeçle açıklayan…

DP Girne Milletvekili Koral Çağman’ın ifadelerini, hayret ve ibretle karşıladım. Devletimizin kurucusu ve Türk Milliyetçiliğinin de sembol isimlerinden olan, merhum Rauf R. Denktaş’ın isminden sürekli nemalanan DP de, böylesi ırkçı ve bölücü zihniyete sahip kişinin, nasıl barındığını anlayamadığım gibi…

Aynı zamanda hiçbir vesileyle kürsüye çıkmadığı için, yüce meclisimizin HAYALET VEKİLİ unvanına da sahip olan. Dahası, aynı mecliste görev yapan Milletvekilinin bile, çoğu zaman ismini hatırlayamadığı bu arkadaşa.

Kendi çapı kadar konuşmasını ve haddini bilmesini tavsiye ederim.”