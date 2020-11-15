Pandemi Hastanesi’nde çalışan görevlinin eli kırıldı

Dün saat 14.00 sularında Ortaköy’de Pandemi Hastanesi inşaatında çalışan Necati Karakuş (E-51), forklift ile su pompası taşıdıkları esnada su pompasının kayarak eline düşmesi sonucu yaralandı.

Karakuş’un sol eli iki ayrı noktadan kırıldı.

Demirhan’da ise dün saat 08.30 sıralarında, Mehmet Kar (E-50), spiral makinesi ile kalıp tahtasını kestiği sırada makinenin kontrolünü kaybetmesi sonucu sol diz kısmı ve sol göğüs kısmından yaralandı.

Kar, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sol ayak kaval kemiğinde parçalı kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından müşahede altına aldı.