“Bağımlıyım, hücrede kalamam”

Girne’de 22 Temmuz’da zanlı Atahan Çetinyürek’le birlikte 2 araba kundakladıktan sonra kayıplara karışan Mehmet Nur Ateş, önceki gün tutuklandı. Zanlı mahkemedeki ifadesinde, aleyhindeki 1 günlük tutukluluk talebine itiraz etti:

Evrim KAMALI

Girne’de Atahan Çetinyürek’le birlikte iki kişiye ait arabayı kundaklayan Mehmet Nur Ateş tespit edilerek tutuklandı. Zanlı dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru İbrahim Varol, olayla ilgili bulguları mahkemeye aktardı.

Varol zanlı Çetintyürek’in, çocukluk arkadaşı olan zanlı Mehmet Nur Ateş ile 20 Temmuz’da saat 21.30 sıralarında buluştuğunu ve önceden aralarında husumet olan Duygu Gilanlıoğulları’nın ML 348 plakalı arabasını yakma kararı aldıklarını söyledi.

Polis memuru Varol, zanlıların aynı gece Girne’de faaliyet gösteren bir petrol istasyonundan motor yağı aldıklarını söyledi.

Biri yaktı diğeri gözcülük yaptı

Varol, zanlıların 22 Temmuz saat 02.45 sıralarında Lapta’da, Atilla Sokak’a giderek, zanlı Çetinyürek’in bir alt sokakta abisine ait PU 972 plakalı arabasında beklediğini, zanlı Ateş’in ise park halindeki Duygu Gilanlıoğulları’nın sorumluluğunda bulunan ML 348 plakalı salon arabayı ateşe verdiğini kaydetti.

Polis memuru İbrahim Varol, arabanın tamamen yanarak 30 bin TL hasara uğratıldığını belirtti.

Arabalar kullanılamaz hale geldi

Çıkan yangın neticesinde, Ali Vapur’a ait CD 776 plakalı salon arabanın üzerine ateş sıçraması sonucu o arabanın da tamamen yanarak tahmini 15 bin TL hasara uğrattığını söyleyen Varol, her iki arabanın da olay sonucu tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Polis, olayla ilgili olarak her iki zanlı aleyhinde derdest emri temin edildiğini ancak zanlı Mehmet Nur Ateş’in kayıplara karıştığını, Çetinyürek’in ise tutuklandığını söyledi.

Polis hücresinde 9 gün tutuklu kalan Çetinyürek’in teminata bağlandığını kaydeden polis, aranan şahıs olan Ateş’in ise önceki gün tespit edildiğini dile getirdi.

Zanlı Çetinyürek’in verdiği bilgiler ışığında, zanlı Ateş’in olay esnasında giydiği motor yağı lekeli ve kısmen yanık olan beyaz renk kapişonlu ceketin Zeytinlik’te bir arazi içerisinde atılı vaziyette bulunduğunu aktaran Varol, zanlıların Eco Tech marka 10-40 oranında 25 TL değerindeki motor yağını satın aldıklarının tespit edildiğini ifade etti.

Meseleyle ilgili tahkikatın devam ettiğini belirten polis, zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı: Uyuşturucusu bağımlısıyım

Mahkemede söz alan zanlı ise uyuşturucu bağımlısı olduğunu, hücrede kalamayacağını, haplarını alması gerektiğini ifade etti.

Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için bir gün tutuklu kalmasına ve bu sürede doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.