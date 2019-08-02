Boğaz Piknik Alanı yine leş gibi

Gönüllü kişilerce geçtiğimiz hafta sonu çöplerinden arındırılan Boğaz Piknik Alanı’nda dün çekilen görüntüler pes dedirtti

Laçin KAMALI

Hafta sonları ailesi ile birlikte güzel vakit geçirip piknik yapmak isteyenlerin uğrak noktası haline gelen Boğaz Piknik Alanı pislikten girilmez oldu.

Yedikleri yemek artıklarını bile toplamayan sorumsuz kişiler, çöplerini masaların üzerinde bırakıp gitti, geriye çirkin bir manzara kaldı.

Boğaz Piknik Alanı’ndaki çöplük görüntüsü, hem mangal keyfi yapmak için dün bölgeyi tercih edenlerin hem de geçtiğimiz hafta yapılan gönüllü temizlik etkinliğine katılanların ciddi teksine yol açtı.

Vatandaş isyan etti

Gönüllü olarak Boğaz Piknik Alanı’nı temizleyen vatandaşlar, çok geçmeden tekrar bölgeye gidip manzarayı görünce isyan etti.

Her seferinde aynı manzarayla karşılaştıklarını söyleyen vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda çevre bilincinden uzak kişileri bu davranışlarından dolayı sert dille eleştirdi.

Yangın tehlikesi var

Etrafa duyarsızca atılmış ve doğada çözünürlüğü olmayan cam şişeler ve kırık şişe parçaları doğayı tehdit etmesinin yanı sıra buraya gelen ailelerin, çocukların da zarar görebileceği bir konumda. Aynı zamanda kırık cam şişelerinin bölgede bulunması da yangın tehlikesini arttırıyor. Çöp kutularından taşan yemek artıkları etrafa kötü koku saçarken, çocukların ve yetişkinlerin sağlığını tehdit eder boyutta.