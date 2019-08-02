Beyarmudu festivalle hayat doluyor

ULUSLARARASI EKİPLERDEN RENKLİ GÖSTERİLER: Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da hazır bulunduğu 9. Patates Kültür Sanat Festivali KKTC, Fransa, Meksika, Mısır, Sırbistan, Makedonya, Rusya ve Türkiye Cumhuriyeti’nin halk dansları ekipleriyle renkli gösterilere sahne oldu

Beyarmudu Belediyesi tarafından düzenlenen 9’uncu Patates Kültür Sanat Festivali Açılışı ve 6’’ıncı Uluslararası Halk Dansları Festivalinin gala gecesi ile başladı. Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ve Uluslararası Halk Dansları Ekiplerinin Kortej yürüyüşü ile geçtiğimiz akşam gerçekleşti. Gecenin açılışı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip tarafından festival meşalesinin yakılmasıyla başladı.

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip açılış konuşmasında “Patates Kültür Sanat Festivali ve Uluslararası Halk Dansları Festivalini buluşturarak yerelden evrensele bir köprü kurduğumuz çeşitli dünya kültürlerini ülkede ağırlayarak, ülke kültürlerin buluşarak kaynaşmasına olanak sağlıyoruz hem de halkımıza uluslararası çeşitliliği sunuyoruz. Bu bağlamda bugüne kadar festivalimizde misafir ettiğimiz 7 kıtadan kırkın üzerinde ekibi kültürümüzle buluşturup dünyanın farklı bölgelerinde fahri kültür elçileri yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz yılın farklı döneminde halkımıza uluslararası nitelikte tiyatro sanatı, halk dansları, koro ve çok sesli müzik konserleri sunduklarını kaydetti. Kültür, sanat ve müzik alanında en çok proje üreten belediye Beyarmudu Belediyesidir.” dedi.

Akıncı’dan Beyarmudu patatesine övgü

Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven, Uluslarası Festivaller Birliği Başkanı Atilla İpek ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un da konuşmalar yaptığı açılışta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, patates üreticilerin zaman zaman sıkıntı yaşadığına dikkat çekerek, sofraların temel direği olan patates ürününün önemine vurgu yaptı. Festival çerçevesinde patates ürünü için bilimsel çalışma yapılması önerisinde bulunan Akıncı, böylece üreticinin sorunlarının da daha kolay çözüleceğine işaret etti. Beyarmudu patatesinin çok kaliteli olduğuna vurgu yapan Akıncı, Beyarmudu Sınır Kapısı’ndaki geçişlerde zaman zaman sıkıntı yaşandığına da değindi. Akıncı, kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlayarak sıkıntıların asılması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından gece konuk ekiplere anı hediyelerinin verilmesi ile devam etti. KKTC, Fransa, Meksika, Mısır, Sırbistan, Makedonya, Rusya ve Türkiye Cumhuriyeti’nin halk dansları ekibinin sergilediği gösteriler beğeni topladı.