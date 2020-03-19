Baf’ta Maltalı yolcuda koronavirüs şüphesi

Baf Havalimanında, yüksek vücut ateşi belirtileri ve koronavirüse benzer semptomlar gösteren Maltalı bir yolcu, sağlık uzmanları tarafından muayeneye alındı.

Bu sabah 11:05’te inen uçaktaki 3 yolcunun 2’sinde sağlık sertifikası bulunurken, sertifikasız üçüncü yolcuda koronavirüs semptomları belirlendi.

Sağlık sertifikalı 276 kişinin Kıbrıs’a gelmesi bekleniyor

Bugün toplamda sağlık sertifikası alan 276 yolcunun çeşitli ülkelerden Kıbrıs’a gelmesi bekleniyor.

Atina’dan Larnaka’ya bu sabah inen uçaktaki 118 yolcu ve bir bebeğin sağlık sertifikalarının olduğu ve işlemlerin ardından belirlenen karantinalara götürüldüğü belirtilirken Malta’dan 3, Kahire’den gelen 23 kişiye de uçaktan inmeleri için izin verildi.

Bu arada, Kahire ve Amsterdam’dan iki uçak daha Larnaka havaalanına indi. Saat 13:00 itibariyle, 145 kişi havalimanından otobüslerle karantina bölgelerine ulaştırıldı.

Gün içinde Larnaka havaalanına on iki uçuş yapılması planlanıyor. Bunlardan 5’i turistleri ülkelerine geri göndermek için yapılacak uçuşlar. Baf’a ise yapılması planlanan 3 uçuş bulunmakta.

Toplamda ise 276 kişinin bugün Kıbrıs’a gelmesi bekleniyor.