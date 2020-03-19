Güney KıbrısKıbrısManşet

Baf’ta Maltalı yolcuda koronavirüs şüphesi

19 Mart 2020

Baf Havalimanında, yüksek vücut ateşi belirtileri ve koronavirüse benzer semptomlar gösteren Maltalı bir yolcu, sağlık uzmanları tarafından muayeneye alındı.

Bu sabah 11:05’te inen uçaktaki 3 yolcunun 2’sinde sağlık sertifikası bulunurken, sertifikasız üçüncü yolcuda koronavirüs semptomları belirlendi.

Sağlık sertifikalı 276 kişinin Kıbrıs’a gelmesi bekleniyor

Bugün toplamda sağlık sertifikası alan 276 yolcunun çeşitli ülkelerden Kıbrıs’a gelmesi bekleniyor.

Atina’dan Larnaka’ya bu sabah inen uçaktaki 118 yolcu ve bir bebeğin sağlık sertifikalarının olduğu ve işlemlerin ardından belirlenen karantinalara götürüldüğü belirtilirken Malta’dan 3, Kahire’den gelen 23 kişiye de uçaktan inmeleri için izin verildi.

Bu arada, Kahire ve Amsterdam’dan iki uçak daha Larnaka havaalanına indi. Saat 13:00 itibariyle, 145 kişi havalimanından otobüslerle karantina bölgelerine ulaştırıldı.

Gün içinde Larnaka havaalanına on iki uçuş yapılması planlanıyor. Bunlardan 5’i turistleri ülkelerine geri göndermek için yapılacak uçuşlar. Baf’a ise yapılması planlanan 3 uçuş bulunmakta.

Toplamda ise 276 kişinin bugün Kıbrıs’a gelmesi bekleniyor.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of 3 aylık Borç Faizi ve Taksit Ertelemesi yapılacak

3 aylık Borç Faizi ve Taksit Ertelemesi yapılacak

19 Mart 2020
Photo of Akıncı örtülü ödeneği sağlık bakanlığının kullanımına verdi

Akıncı örtülü ödeneği sağlık bakanlığının kullanımına verdi

19 Mart 2020
Photo of Yoldan çıkıp takla attı

Yoldan çıkıp takla attı

19 Mart 2020
Photo of ÖSYM 9 sınavın tarihini değiştirdi

ÖSYM 9 sınavın tarihini değiştirdi

19 Mart 2020
Photo of Yasağa rağmen açık olan işletmelerle ilgili yasal işlem başlatıldı

Yasağa rağmen açık olan işletmelerle ilgili yasal işlem başlatıldı

19 Mart 2020
Photo of Cumhurbaşkanı Akıncı örtülü ödeneği Koronavirüsle mücadeleye aktaracak

Cumhurbaşkanı Akıncı örtülü ödeneği Koronavirüsle mücadeleye aktaracak

19 Mart 2020
Photo of Cimnastik kulübünden sponsoruna plaket

Cimnastik kulübünden sponsoruna plaket

19 Mart 2020
Photo of Anılarda gezinti

Anılarda gezinti

19 Mart 2020
Photo of Yakın Doğu evde çalışıyor

Yakın Doğu evde çalışıyor

19 Mart 2020
Photo of Hamitköy sahada bireysel çalışıyor

Hamitköy sahada bireysel çalışıyor

19 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı