Türkiye’de ligler ertelendi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile federasyon başkanlarının bir araya geldiği toplantının ardından karar verildi ve Türkiye’de liglerin ertelendiği açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, futbol, basketbol, hentbol ve voleybol liglerinin süresiz ertelendiğini açıkladı.

İşte Bakan Kasapoğlu’nun yaptığı açıklamalar:

“Koronavirüs salgınıyla mücadelemiz devam ediyor. Türkiye olarak salgın ortaya çıktığı andan itibaren hızlı ve etkin önlemlerle bu işin üstüne giden birkaç ülkeden biriyiz.”

“Devletimizin tüm kurumları koordine şekilde çalışarak önlemleri hayata geçirdi ve geçirmeye devam ediyor. Bu salgının üstesinden geleceğiz. Özellikle 14 günlük karantina süreci çok önemli. Bu konudaki tedbirlere harfiyen uyulması önemli.”

“Yurtlarımızın doluluğu yüzde 24’e kadar düşmüş durumda. Yüzde 76’lık yatak kapasitemiz şu anda boş. Yurtlarımızı hem gözlem yeri hem karantina bölgesi olarak kullanıyor. Toplam 14 ilimizde dezenfekte işlemleri gerçekleştirdikten sonra kullanıma açtık.”

Bakan, erteleme kararını açıkladı

“Virüsün en çok etkilediği alanlardan biri spor. Salgının kontrol altına alınamadığı birçok ülkede müsabakalar ertelenmiş durumda. UEFA’da da EURO 2020’nin 1 yıl ertelenmesi kararı alındı.”

“Federasyon başkanlarıyla detaylı bir değerlendirme imkanı bulduk. Bizim amacımız Türk gençlerinin yarınlarını planlamak. Son 18 yılda sporda, Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla geldiğimiz seviye ortada.”

“Bu toplantı bizler için önemliydi. Futbol, voleybol, basketbol federasyonları başkanları ve Kulüpler Birliği başkanımızla kapsamlı bir toplantı yaptık.”

“Geçtiğimiz hafta tüm müsabakaların seyircisiz oynanması kararını almıştık. Bu da geçtiğimiz hafta uygulandı. UEFA, Euroleague, NBA, Premier League, Bundesliga gibi ülkelerin tatil kararında geç kaldıklarını gördük.”

“Hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir.”

‘Çok daha güçlü sürdüreceğiz’

“Özellikle yabancı sporcularımızın yurt dışı seyahatlerini ve 14 gün kuralının ne kadar hassas olduğunu konuştuk. Bunları hassasiyetle kontrol edecekler. Türk sporunu çok daha güçlü kılmak hepimizin ortak hedefi. Federasyonlarımız bizim en önemli yol arkadaşlarımız. Ay yıldızımızı daha güçlü temsil etmek için iş birliğimizi çok daha güçlü sürdüreceğiz.”