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Baf-Akama bölgesinde 30 kiloyu aşkın uyuşturucu

2 Nisan 2019
Baf-Akama

Baf’a bağlı Akama bölgesinde, denizden karaya vuran 30 kiloyu aşkın hintkeneviri reçinesi tespit edildi.

Rum haber kaynakları, Akama’da bugün tespit edilen 30 kiloyu aşkın hintkeneviri reçinesinin, geçtiğimiz günlerde Peya’da ele geçirilen 28 kilo hintkeneviriyle aynı şekilde paketlendiğine dikkati çekti.

Haber kaynakları, bugün tespit edilen uyuşturucunun, profesyonelce hava geçirmez şekilde paketlendiğini belirtti.

Gerek geçtiğimiz günlerde Peya’da gerekse bugün Akama bölgesinde tespit edilen uyuşturucunun aynı şekilde paketlenmesi ve benzer miktarlarda olmasının da ilgili makamlarda “baş ağrısına neden olduğu” belirtildi.

Rum Polisi Narkotik Şube ekipleri, bulunan her iki uyuşturucu paketlerinin, aynı kargonun parçaları olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

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