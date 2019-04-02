Akdeniz Ormanı’nda atak yaptılar

Offroad Ralli-Raid Şampiyonası ilk yarışı “Cyprus Offroad Attack”, geçtiğimiz gün 25 ekibin katılımıyla Akdeniz Ormanı’nda yapıldı

Kyrenia Offroad Derneği’nin organize ettiği Offroad Ralli-Raid Şampiyonası ilk yarışı “Cyprus Offroad Attack” yarışı geçtiğimiz pazar günü Akdeniz Köyü civarındaki ormanlık alanda yapıldı. Sabahın erken saatlerinde Atatürk Spor Kompleksi park yerinden start alan yarışta ekipler toplamı 105 kilometre olan 2 açık ve 2 kapalı etap geçtiler. Yarış öncesi yoğun yağmurun etapları çok etkilemediği yarışta gün boyu hafif yağmur yağışı oldu. İlk etapta şanssızlık yaşayan 4 ekip yarış dışı kalırken kalan yarışmacılar zorlu mücadelede birincilik için yarıştılar. SRC Racing Team’den Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi Ralli Otomobil kategorisi birincisi olurken onları Zubi Racing Team pilotları Soyer Arseven-Hasan Reyhan ikilisi ile Niyazi Bedel-Hasan Güney ikilisi takip etti. Ralli SSV kategorisinde Polaris Racing Team pilotları ilk iki sıradaydı. Iraz Tuğberk-Özmert Ersin ikilisi birinci olurken onları Sona Singh takip etti. 10 ekibin mücadele ettiği Raid kategorisinde ise Mustafa Fırat Gümüş-Kader Hacıabitoğlu ikilisi birinci, Mehmet Akkılıç-Devrim Dedeoğlu ikilisi ikinci ve Hüseyin Uğur Dinçler-Yakup Yücel ikilisi üçüncü oldu. Yağışların da müsaade etmesiyle ödül töreni Girne Kordon Boyu’nda halkın yoğun ilgisiyle yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını Kulüplerin başkanları Zeki Topcu ile Zühtü Cumalıgil’in yanı sıra Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu takdim etti.

Ralli Otomobil Genel Klasman

Takım Pilot Co-Pilot Araç Gr. Derece 1 SRC Racing Team Halim Kahveciler Ramadan Uzun Nissan Patrol T2 01:55:37.5 2 Zubi Racing Team Soyer Arseven Hasan Reyhan B. Mitsubishi Pajero Evo T3 02:00:50.1 3 Zubi Racing Team Niyazi Bedel Hasan Güney Land Rover Discovery T3 02:05:53.8 4 Şefik Uzun Ertunç Çapun Nissan Patrol T2 02:06:29.0 5 Hüdan Racing Team Musa Ersoy Ramadan Kıral Mitsubishi Pajero T3 02:06:40.7 6 Hüdan Racing Team Hilmi Çelebioğlu B. Hilmi Çelebioğlu K. Mitsubishi Pajero Evo T2 02:21:33.9 7 Orhun Mevlit Salih Kanatlı Suzuki Jimny T2 02:21:34.2 8 Hasan Reyhan K. Halil Mulla Mitsubishi Shoogun T3 Finiş Göremedi 9 Zubi Racing Team Zühtü Cumalıgil Günay Özmenek Nissan Patrol T3 Finiş Göremedi 10 SRC Racing Team Bereket Bereketligil Ahmet Alasya Mitsubishi Pajero T2 Finiş Göremedi 11 Argun Çağıl Mazhar Ünal Land Rover Tomcat T3 Finiş Göremedi 12 Zubi Racing Team Cemal Arsal Aziz Canaş Mitsubishi Pajero Evo T2 Finiş Göremedi 13 SRC Racing Team Sander Kahveciler Eser Sulo Land Rover Tomcat T3 Start Almadı

Macera Genel Klasman

Takım Pilot Co-Pilot Araç Gr. Derece 1 Polaris Racing Team Iraz Tuğberk Özmert Ersin Polaris RZR 1000 Turbo A3 22:00.0 2 Polaris Racing Team Sona Singh – Polaris Scrambler XP 1000 A2 27:06.0

Raid Genel Klasman