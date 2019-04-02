Akdeniz Ormanı’nda atak yaptılar
Offroad Ralli-Raid Şampiyonası ilk yarışı “Cyprus Offroad Attack”, geçtiğimiz gün 25 ekibin katılımıyla Akdeniz Ormanı’nda yapıldı
Kyrenia Offroad Derneği’nin organize ettiği Offroad Ralli-Raid Şampiyonası ilk yarışı “Cyprus Offroad Attack” yarışı geçtiğimiz pazar günü Akdeniz Köyü civarındaki ormanlık alanda yapıldı. Sabahın erken saatlerinde Atatürk Spor Kompleksi park yerinden start alan yarışta ekipler toplamı 105 kilometre olan 2 açık ve 2 kapalı etap geçtiler. Yarış öncesi yoğun yağmurun etapları çok etkilemediği yarışta gün boyu hafif yağmur yağışı oldu. İlk etapta şanssızlık yaşayan 4 ekip yarış dışı kalırken kalan yarışmacılar zorlu mücadelede birincilik için yarıştılar. SRC Racing Team’den Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi Ralli Otomobil kategorisi birincisi olurken onları Zubi Racing Team pilotları Soyer Arseven-Hasan Reyhan ikilisi ile Niyazi Bedel-Hasan Güney ikilisi takip etti. Ralli SSV kategorisinde Polaris Racing Team pilotları ilk iki sıradaydı. Iraz Tuğberk-Özmert Ersin ikilisi birinci olurken onları Sona Singh takip etti. 10 ekibin mücadele ettiği Raid kategorisinde ise Mustafa Fırat Gümüş-Kader Hacıabitoğlu ikilisi birinci, Mehmet Akkılıç-Devrim Dedeoğlu ikilisi ikinci ve Hüseyin Uğur Dinçler-Yakup Yücel ikilisi üçüncü oldu. Yağışların da müsaade etmesiyle ödül töreni Girne Kordon Boyu’nda halkın yoğun ilgisiyle yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını Kulüplerin başkanları Zeki Topcu ile Zühtü Cumalıgil’in yanı sıra Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu takdim etti.
Ralli Otomobil Genel Klasman
|Takım
|Pilot
|Co-Pilot
|Araç
|Gr.
|Derece
|1
|SRC Racing Team
|Halim Kahveciler
|Ramadan Uzun
|Nissan Patrol
|T2
|01:55:37.5
|2
|Zubi Racing Team
|Soyer Arseven
|Hasan Reyhan B.
|Mitsubishi Pajero Evo
|T3
|02:00:50.1
|3
|Zubi Racing Team
|Niyazi Bedel
|Hasan Güney
|Land Rover Discovery
|T3
|02:05:53.8
|4
|Şefik Uzun
|Ertunç Çapun
|Nissan Patrol
|T2
|02:06:29.0
|5
|Hüdan Racing Team
|Musa Ersoy
|Ramadan Kıral
|Mitsubishi Pajero
|T3
|02:06:40.7
|6
|Hüdan Racing Team
|Hilmi Çelebioğlu B.
|Hilmi Çelebioğlu K.
|Mitsubishi Pajero Evo
|T2
|02:21:33.9
|7
|Orhun Mevlit
|Salih Kanatlı
|Suzuki Jimny
|T2
|02:21:34.2
|8
|Hasan Reyhan K.
|Halil Mulla
|Mitsubishi Shoogun
|T3
|Finiş Göremedi
|9
|Zubi Racing Team
|Zühtü Cumalıgil
|Günay Özmenek
|Nissan Patrol
|T3
|Finiş Göremedi
|10
|SRC Racing Team
|Bereket Bereketligil
|Ahmet Alasya
|Mitsubishi Pajero
|T2
|Finiş Göremedi
|11
|Argun Çağıl
|Mazhar Ünal
|Land Rover Tomcat
|T3
|Finiş Göremedi
|12
|Zubi Racing Team
|Cemal Arsal
|Aziz Canaş
|Mitsubishi Pajero Evo
|T2
|Finiş Göremedi
|13
|SRC Racing Team
|Sander Kahveciler
|Eser Sulo
|Land Rover Tomcat
|T3
|Start Almadı
Macera Genel Klasman
|Takım
|Pilot
|Co-Pilot
|Araç
|Gr.
|Derece
|1
|Polaris Racing Team
|Iraz Tuğberk
|Özmert Ersin
|Polaris RZR 1000 Turbo
|A3
|22:00.0
|2
|Polaris Racing Team
|Sona Singh
|–
|Polaris Scrambler XP 1000
|A2
|27:06.0
Raid Genel Klasman
|Takım
|Pilot
|Co-Pilot
|Araç
|Toplam
|1
|Hüdan Racing Team
|Mustafa Fırat Gümüş
|Kader Hacıabitoğlu
|Mitsubishi Pajero
|01:51.000
|2
|Mehmet Akkılıç
|Devrim Dedeoğlu
|Mitsubishi Pajero
|07:49.000
|3
|Hüdan Racing Team
|Hüseyin Uğur Dinçler
|Yakup Yücel
|Land Rover Defender
|10:32.000
|4
|Üstün Dedeoğlu
|Ayşe Yolum
|Mitsubishi Pajero
|11:03.000
|5
|Dayel Direl
|Hakan Onurlu
|Mitsubishi Pajero
|13:32.000
|6
|Mustafa Yemen
|Muzaffer Yemen
|Suzuki Vitara
|20:45.000
|7
|Ali İhsan İğdeli
|Umur Akdeniz
|Mitsubishi Pajero
|22:10.000
|8
|Ragıp Çıralı
|Özge Avcı
|Suzuki Vitara
|22:48.000
|9
|Atilla Gören
|Adem Soner Kızılkaya
|Nissan Patrol
|23:23.000
|10
|Polaris Raicng Team
|Gökhan Onurlu
|Efe Özhakkı
|Land Rover Defender
|30:08.000