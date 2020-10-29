Avrupa’da ikinci dalgayla birlikte sokağa çıkma yasakları geri döndü

Avrupa bu noktaya nasıl geldi?

Koronavirüsün bu yılın başlarında yaşanan ilk dalgasından bazı Avrupa ülkeleri sert etkilenirken, diğer ülkeler çok kötü bir tablodan kaçmayı başardı.

İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere salgının birinci dalgasından en kötü etkilenen ülkeler arasındaydı, zamanla vakaları, hastaneye kabulleri ve ölümleri çok düşük bir seviyeye indiren ancak ekonomilerini harap eden katı ulusal sokağa çıkma kısıtlamaları uyguladılar.

Kısıtlamalar, temel ihtiyaçları sağlayanların dışındaki mağazaların, barların ve restoranların yeniden açılması ve seyahatlerin yeniden başlamasıyla yazın başlarında kalkmaya başladı. Ancak Ağustos ayında vaka sayıları yeniden artmaya başladı, son haftalarda ise siyasetçileri alarma geçiren büyük bir yükseliş yaşandı.

İlk dalgadan kötü etkilenmeyen ülkeler – Çekya ve Polonya gibi – bu sefer salgından kaçabilecek gibi durmuyor. Uzmanlar, kıtanın büyük bir kısmında endişe verici vaka sayıları konusunda uyarıda bulunuyor.

Fransa ve Almanya ne gibi önlemler alıyor?

Macron, Mart ayındaki ilk sokağa çıkma kısıtlamalarında olduğu gibi, yeni kurallara göre insanların evlerinden ayrılmak için bir form doldurmaları gerektiğini söyledi. Sosyal amaçlı bir araya gelmeler yasaklandı.

Ancak kamu hizmetlerinin süreceğini ve fabrikaların açık kalacağını açıkça belirten Macron, ekonominin “durmaması veya çökmemesi gerektiğini” de sözlerine ekledi.

Başbakan Jean Castex Perşembe günü parlamentoya hitaben yaptığı konuşmada, altı yaş ve üstü tüm öğrencilerin, “tüm çocuklarımızı, öğretmenlerimizi ve ebeveynlerimizi korumak için” sınıfta yüz maskesi takmaları gerekeceğini söyledi. Şimdiye kadar maskeler yalnızca 11 yaş ve üstü öğrenciler için zorunluydu.

Castex, çalışanlarını “haftada beş gün” evden çalıştırmaları için şirketlerin kuvvetli bir şekilde teşvik edileceğini söyledi.