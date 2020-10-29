Tatar-Anastasiadis randevusu Rum Basınında

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le 3 Kasım 2020 Çarşamba günü gerçekleştireceği ilk görüşmeye ilişkin değerlendirmeler Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi, “Gündemsiz Randevu – Anastasiadis ve Tatar Karşılıklı Niyetleri Araştıracak” başlıkları altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ilk buluşmalarını 3 Kasım tarihinde gerçekleştireceklerini, gayrı resmi görüşme olması sebebiyle daha rahat bir ortamda buluşacaklarını yazdı.

Tatar’ın beklendiği üzere ilk ziyaretini Ankara’ya gerçekleştirdiğine işaret edilen haberde, Tatar’ın Anastasiadis’le görüşmesinde Türkiye’nin tezlerini dile getirip, getirmeyeceğinin ve gayrı resmi konferans çağrısına vereceği yanıtın kritik nokta olduğu yorumunda bulundu.

Haberde, Anastasiadis’in ise görüşmede, Kıbrıs sorununun çözümü süreci için belirlenmiş çerçevenin Guterres çerçevesi olduğu mesajını ve Kıbrıs Rum tarafının, kapalı bölge Maraş konusundaki hoşnutsuzluğunu dile getirmesinin beklendiği aktarıldı.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Kıbrıs Sorunu: İlk Adım Düşündürüyor – İlk Buluşma Belirleyici Sınav” başlıkları altında okuyucusuna aktardı.

Gazete, Kıbrıs Rum tarafının Tatar’la yapılacak ilk görüşmeye ilişkin düşük tonlar benimsemesi ve beklentiyi az tutmasına karşın, Kıbrıs sorununda müzakereler için zemin olup olmadığının belirlenmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu bildiği yorumunda bulundu.

Geçmişte liderlerin gerçekleştirdikleri ilk görüşmeler ve sonuçlarına değinen gazete, Cumhurbaşkanı Tatar’ın hali hazırda oluşturmaya başladığı müzakere grubunda “katı tutum ilkesini benimsemiş” kişilerin yer almasının beklendiğini iddia etti.

Haberde, Kıbrıs Türk müzakereci olarak Ergün Olgun’un adının Kıbrıs Türk basınında yoğun şekilde geçtiği belirtilirken, Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasını beklemeyen BM’nin ise, KKTC’deki seçimlerden hemen sonra gayrı resmi konferans yapılması düşüncesinden, atılacak en doğru adımın hangisi olduğu düşüncelerine kaydığı öne sürüldü.

Haravgi gazetesi ise “BM ‘Olumlu Bir Şey’ Umuyor” başlığı altında verdi haberinde, BM’nin, atacağı adımlara ilişkin karar vermeden önce, Tatar-Anastasiadis görüşmesinden çıkacak sonucu beklediği yorumunda bulundu.

Gazete, Tatar ve Türkiye’nin Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamaları ile kapalı bölge Maraş konusundaki gelişmeleri göz önüne alan BM’nin gözü kulağının, Tatar-Anastasiadis görüşmesinden çıkacak sonuçta olduğunu ifade etti.