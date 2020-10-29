Büyük Okyanus’ta ‘La Nina’ hava olayı gerçekleşiyor

Bunun yerini, daha soğuk derinlerden yüzeye çıkan su alıyor.

Bu durum da, dünyanın çeşitli bölgelerinde önemli hava durumu değişikliklerini beraberinde getiriyor.

Çok güçlü bir La Nina yaşanırsa, araştırmalara göre İngiltere ve Kuzey Avrupa çok yağışlı bir kış geçirecek.

La Nina aynı zamanda, Endonezya ve Avustralya gibi ülkelerin normalden daha çok yağış alması ve güneydoğu Asya’da daha hareketli bir muson mevsimi anlamına geliyor.

Kanada ve ABD’de de sıklıkla kar yağışı getiren, daha çok sayıda fırtına görülebilir.

Son güçlü La Nina 2010-2011’de gerçekleşmişti.

La Nina normalde dünya genelinde hava sıcaklıklarını düşürüyor, ancak 2020’de çok da farklı durum görülmeyeceği vurgulanıyor.

WMO’dan Prof. Petteri Taalas “La Nina’nın genelde küresel sıcaklıkları azaltan bir etkisi olur, ancak bu durum sera gazları tarafından atmosferde tutulan sıcaklıkla çoktan dengelendi” dedi.

“Bu nedenle 2020 hala kayıtlardaki en sıcak yıl olma yolunda ilerliyor ve 2016-2020 arasının da kayıtlardaki en sıcak beş yıllık dönem olarak kayıtlara geçmesi bekleniyor. Şimdiki La Nina yılları, geçmişin El Nino yıllarından bile sıcak.”

La Nina’nın bir etkisi de Atlantik Okyanusu’ndaki fırtına mevsimine olan etkisi.