Avrupa Uzay Ajansı, Ay’da inşa edilecek evleri paylaştı

EVLERİN ASTRONOTLARI RADYASYONA KARŞI KORUMASI PLANLANIYOR

Avrupa Uzay Ajansı’nda (ESA) danışman Aidan Cowley konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu olmalı çünkü Ay’ın, Mars’ın veya bunun ötesinde herhangi bir şeyin keşfi konusunda gerçekten ciddiysek bu çok yakında ustalaşmamız gereken teknolojidir” ifadelerini kullandı.

Koruyucu tuğlalar yapmak için pudra şekeri kadar ince olan Ay toprağı ‘regolit’i kullanma planlarına liderlik eden Cowley’nin, astronotların yaşayacağı silindir şeklindeki yapıların on yıl içinde inşa edilmeye başlanacağına inandığı ve yapıların astronotları radyasyona maruz kalmaya karşı korumaları gerektiğine inandığı ifade edildi.