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Avrupa Uzay Ajansı, Ay’da inşa edilecek evleri paylaştı

14 Aralık 2020
Moon village



Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Ay’da yaşayacak ilk astronotların evlerinin nasıl görüneceğini ortaya koyan fotoğraflar paylaştı.



devlet piyangosu





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14 Aralık 2020


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